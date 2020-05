Ζώδια

Τα ζώδια και ο τρόπος που κάνουν γνωριμίες

Γνώρισες ένα πρόσωπο και θέλεις να το κατακτήσεις; Δες πως θα κερδίσεις τις εντυπώσεις.

Γνώρισες ένα πρόσωπο που σου κέντρισε το ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό και τώρα μπαίνεις όλο ενθουσιασμό στο παιχνίδι της κατάκτησης αλλά για να το κερδίσεις θα πρέπει να έχεις τα σωστά όπλα και αυτά δεν είναι άλλα από τη γνώση του ζωδίου του.. Κάνε λοιπόν την ερώτηση –κλειδί για το ζώδιο του και μετά είναι πανεύκολο να φέρεις κοντά σου αυτό το πρόσωπο..

ΚΡΙΟΣ

Στον Κριό δεν αρέσουν τα συγκρατημένα, δειλά άτομα και θα πρέπει εξαρχής να του δείξεις ότι σε ενδιαφέρει, αλλά χωρίς να φανεί ότι… πεθαίνεις κιόλας για πάρτη του. Θεωρεί τον εαυτό του αντάξιο κάθε κομπλιμέντου, οπότε κολάκεψέ τον άνετα. Φτάνει να μην ξεπεράσεις τα όρια, γιατί καταλαβαίνει το ψέμα και δεν του αρέσει καθόλου. Όπως και τον ενοχλούν στον άλλο οι ψεύτικες μετριοφροσύνες. Αν έχεις κατακτήσει μια υψηλή θέση στη ζωή, μια επιτυχημένη καριέρα ή άλλες διακρίσεις, μίλα γι’ αυτό και φανέρωσε την περηφάνια σου για την αξία σου. Θα το εκτιμήσει.

Μη φαίνεσαι άτομο νωθρό, κουρασμένο από τη ζωή, χωρίς ενεργητικότητα. Δείξε ότι είσαι δραστήριος, όπως εκείνος. Κάτι ακόμα που τον γοητεύει είναι το να έχεις σημαντικές γνωριμίες. Μπορείς λοιπόν να πετάξεις όσα ονόματα θέλεις, πάνω στην κουβέντα. Οτιδήποτε ανεβάζει την εικόνα σου, φρόντισε να αναφερθεί.

Του αρέσει να δίνει συμβουλές, οπότε αφού μάθεις σε ποιον τομέα έχει εμπειρία, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία να ζητήσεις τη γνώμη του. Αντίθετα, μην τολμήσεις να του κάνεις εσύ υποδείξεις. Επειδή θέλει να δείχνεται και διανοούμενος, εκτός από γοητευτικός, κουβέντιασέ του για πολιτικά, μουσική, κινηματογράφο, ακόμα και για τέχνες ή ιστορία. Άσε να εννοηθεί ότι σε ενδιαφέρει πνευματικά και σου αρέσει να συζητάς μαζί του, χωρίς να έχεις στο μυαλό σου κάτι ερωτικό, τουλάχιστον προς το παρόν. Κάνε τον να επιδιώξει να σε κατακτήσει εκείνος, να γίνεις το έπαθλό του. Διαφορετικά, αν το στρέψεις εξαρχής στο σεξουαλικό, μπορεί να μη χάσει την ευκαιρία να ανταποκριθεί, αλλά αφότου θα βρεθείτε ερωτικά, το ενδιαφέρον του θα εξανεμιστεί πολύ γρήγορα.

ΤΑΥΡΟΣ

Για να κατακτήσεις έναν Ταύρο, πρέπει να σε δει σαν ένα καλό, ειλικρινές, ευυπόληπτο, λογικό και προσγειωμένο άτομο. Δεν θα εκτιμήσει καθόλου μια αντικομφορμιστική σου στάση. Αντίθετα, προτιμά τα συμβατικά άτομα, που είναι αρμονικά ενσωματωμένα στην κοινωνία. Το ερωτικό του ενδιαφέρον μπορεί να ξυπνήσει, αν δει ότι έχετε κοινές πεποιθήσεις και προτιμήσεις. Επιδίωξε με την κουβέντα να τον κάνεις να σου αποκαλύψει τις αντιλήψεις του για διάφορα θέματα, ώστε να δείτε πού έχετε κοινά σημεία, από μουσικές προτιμήσεις μέχρι… μάρκα μαγιονέζας. Ιδίως τα θέματα του φαγητού αποτελούν αγαπημένο θέμα συζήτησης. Όσο περισσότερο δείξεις ότι κατέχεις το θέμα και επιπλέον ξέρεις να το απολαμβάνεις, τόσο θα κερδίσεις πόντους. Μπορείς ακόμα να παινέψεις το καλόγουστο ντύσιμο ή το αυτοκίνητό του.

Μην αρχίσεις να του κάνεις επίδειξη για τα προσωπικά σου επιτεύγματα, δεν τσιμπάει. Ούτε για τις υψηλές σου γνωριμίες. Αντίθετα, θα μετρήσει υπέρ σου το να έχεις μια καλή δουλειά και μια οικονομική καβάντζα. Και να απεχθάνεσαι τον τζόγο. Για τον Ταύρο, με το χρήμα δεν ρισκάρουμε ποτέ. Μπορείς άνετα να κουβεντιάσεις για τους ασφαλείς τρόπους να διαχειριστεί κανείς τα οικονομικά του. Άλλο θέμα με το οποίο μπορείς να τον εντυπωσιάσεις, είναι οι σπουδαίοι γονείς σου και οι καλές σχέσεις που έχεις με την οικογένειά σου. Απόφυγε να μιλήσεις για τα παιδικά σου τραύματα και για τη… μισητή αδελφή σου.

Το καλό στην κουβέντα με τον Ταύρο είναι ότι, αν ξεκινήσει να μιλάει, δεν θα υπάρχουν αμήχανες σιωπές. Επίσης, εκτιμά από μέρους σου το καλόγουστο χιούμορ, χωρίς όμως ειρωνεία και χυδαιότητα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Για να τραβήξεις το ενδιαφέρον ενός Διδύμου στην πρώτη γνωριμία, θα πρέπει να ξεκινήσεις από το μυαλό του. Να τον κάνεις να σε δει σαν ένα άτομο έξυπνο, άνετο και αεικίνητο. Το να έχετε διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, καταγωγή, θρησκεία ή να υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ σας, δεν είναι καθόλου πρόβλημα για ένα Δίδυμο, εφόσον του αρέσεις. Αλλά για να συμβαίνει το τελευταίο, πρέπει να έχετε πνευματική επικοινωνία, να συνδέεστε διανοητικά. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε. Μια καλή αντιπαράθεση, τίμια και με επιχειρήματα, είναι για εκείνον απόλαυση και του αρέσουν όσοι έχουν το θάρρος της γνώμης τους.

Σε θέλει να έχεις καλό «λέγειν», να κάνεις έξυπνα σχόλια, να διαθέτεις χιούμορ και κριτικό πνεύμα, όπως και να είσαι ενημερωμένος σε ό,τι «παίζει» αυτό τον καιρό, από πολιτικό παρασκήνιο μέχρι καλλιτεχνικά κουτσομπολιά. Επίσης, δώσε του να καταλάβει πως έχεις αμέτρητα ενδιαφέροντα και δεν σου αρέσει να πολυκάθεσαι στο σπίτι. Ένα αποτελεσματικό κόλπο είναι να τον προσεγγίσεις φλερτάροντας φανερά μαζί του και, όταν θα νομίσει ότι… σε έχει, να τον παρατήσεις και να ασχοληθείς με κάποιο άλλο πρόσωπο. Αν ενδιαφέρεται, θα σε ξαναπλησιάσει εκείνος.

Ο Δίδυμος μπορεί να κουβεντιάσει για πολλά θέματα, γιατί έχει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, αν και συχνά χωρίς βάθος. Αν εσύ κατέχεις καλά ένα θέμα, θα του τραβήξεις την προσοχή. Επίσης, σαν λάτρης της… δια βίου μάθησης, αν σπουδάζεις κάτι, οτιδήποτε, θα το εκτιμήσει. Όπως και θα εκτιμήσει το να ασχολείσαι με το γράψιμο, έστω και ερασιτεχνικά. Εφόσον καλύπτεις τις προδιαγραφές νοημοσύνης που θέτει, θα κερδίσεις και την καρδιά του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Καρκίνος θα εκτιμήσει τη ζεστή και στοργική πλευρά σου. Αν μπορείς να φανείς έτσι, διανθίζοντας την προσέγγισή σου με κομπλιμέντα για το άτομό του, θα τον κάνεις να νιώσει άνετα (για να μην πούμε να… ξεφοβηθεί) και θα βγει από το καβούκι του. Δείξε του την περιποιητική πλευρά σου, ρωτώντας π.χ. αν θέλει ένα ακόμα ποτό ή μήπως τον πιάνει το ρεύμα εκεί που κάθεται. Καθώς είναι ιδιαίτερα ψυχοπονιάρης, μπορείς να αρχίσεις να του εξομολογείσαι τους καημούς και τα βάσανά σου. Ιδίως το πόσο είχες κακοπέσει στα αισθηματικά, πριν τον γνωρίσεις, ενώ εσύ το μόνο που ήθελες ήταν να δώσεις και να πάρεις αγάπη. Να στήσεις ένα ευτυχισμένο σπιτικό και να αποκτήσεις παιδάκια (ναι, σε αυτό το ζώδιο μπορείς να μιλήσεις άνετα για την διαιώνιση των γονιδίων σας). Ωστόσο, μην πάρεις και πολύ φόρα, γιατί θέλει τον χρόνο του να αποφασίσει αν του αρέσεις. Μίλα για λογαριασμό σου και άσε τον ίδιο να συμφωνήσει αν έχει τις ίδιες επιδιώξεις (που τις έχει).

Άλλο αγαπημένο θέμα για τον Καρκίνο είναι η Μητέρα, δική σου και δική του. Αν με τη μαμά του τα πηγαίνει καλά (θα σου ανοιχτεί εύκολα γι’ αυτό), δείξε του πόσα κοινά έχεις μαζί της. Αν όχι, κάνε τον να καταλάβει πως είσαι εκεί για να του καλύψεις το κενό. Αν μαγειρεύεις ωραία, έχεις ένα σπουδαίο ατού για να του ξυπνήσεις το ενδιαφέρον και μια δικαιολογία για την επόμενη συνάντησή σας: πρότεινε να του μαγειρέψεις στο σπίτι του, καθώς νιώθει πιο άνετα στο δικό του χώρο.

ΛΕΩΝ

Στον Λέοντα αρέσουν οι ανοιχτόκαρδοι και διασκεδαστικοί άνθρωποι, που ξέρουν να απολαμβάνουν τη ζωή, οπότε θα πρέπει να τονίσεις αυτή την πλευρά σου. Αν με το χιούμορ σου τον κάνεις να γελά, θα το εκτιμήσει. Παράλληλα, φρόντισε να φανείς άτομο με αυτοπεποίθηση και, αν σου αρέσει, να μην το κρύψεις. Αντίθετα με άλλα ζώδια, δεν πρόκειται να σε χαρακτηρίσει ούτε σνομπ, αν του πουλάς μούρη, ούτε «ευκολάκι», αν ζητήσεις με τη μία το τηλέφωνό του. Χαίρεται να διαπιστώνει πόσο του αρέσεις, οπότε τρέλανέ τον στα κομπλιμέντα. Ιδίως για τα μαλλιά του, που σε άντρες και σε γυναίκες Λέοντες είναι το σημείο που έχουν αδυναμία. Αλλά και για οτιδήποτε άλλο να τον παινέψεις, μέσα είσαι. Ποτέ δεν θα σε θεωρήσει υπερβολικό ή θα αναρωτηθεί αν λες αλήθεια.

Δείξε ότι μπορείς και θέλεις να χρησιμοποιείς το χρήμα για να χαίρεσαι τη ζωή. Μη φανείς επ’ ουδενί σπαγκοραμμένος και, αν οι πιστωτικές σου κάρτες είναι στο κόκκινο, μην το ομολογήσεις. Για τα οικονομικά σου χάλια καλύτερα να μιλήσεις με κάποιον άλλο, όχι μαζί του. Ούτε να σχολιάσεις πόσο ακριβά είναι εκεί που βρίσκεστε, παρεκτός κι αν το θέτεις σε σχέση με την ποιότητα. Έτσι του δείχνεις ότι, όπως κι εκείνος, θεωρείς κι εσύ για τον εαυτό σου πως σου αξίζει το καλύτερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μην…την πέσεις κατευθείαν σε ένα Παρθένο, δεν θα το εκτιμήσει καθόλου. Θέλει η προσέγγισή σου να είναι σταδιακή, ώστε να διαπιστώσει με την ησυχία του αν έχεις τα απαραίτητα γι’ αυτόν προσόντα. Δηλαδή, αν είσαι άτομο με σταθερό χαρακτήρα, αξιόπιστο, εργατικό, υπεύθυνο και τίμιο. Επίσης, αν έχεις κλάση και, προπαντός, αν είσαι αρκετά… καθαρός. Ιδίως στο τελευταίο, φρόντισε να τονίσεις πόση σημασία δίνεις στη σωστή υγιεινή, καθαριότητα και διατροφή, διότι το σώμα μας είναι ένας ναός και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Κερδίζεις πόντους με αυτό.

Συζήτησε ανετότατα με έναν Παρθένο για τη δουλειά του, για την οποία μπορεί να σου μιλάει απεριόριστα, σε αντίθεση με τα προσωπικά του, όπου δεν του αρέσει να ανοίγεται, ιδίως αν δεν σε ξέρει καλά. Επίσης θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλλιεργημένο άτομο, με πολλά πνευματικά ενδιαφέροντα. Δεν τον πειράζει να φανείς πιο έξυπνος, μορφωμένος ή κουλτουριάρης από εκείνον, αντίθετα θα το εκτιμήσει. Η εξυπνάδα είναι για εκείνον το μεγαλύτερο ερωτικό διεγερτικό.

Το δεύτερο προσόν που μπορεί να τον κάνει να σε θέλει ερωτικά, είναι η σταθερότητα, στον χαρακτήρα και στον τρόπο ζωής. Οι τύποι που δραματοποιούν τα πάντα, οι (και καλά) κατακλυσμένοι από πάθη, τον απωθούν. Όπως και οι «δήθεν», γι’ αυτό μην το παίζεις κάπως. Από τον σύντροφό του θέλει να αποτελεί μια νησίδα ασφάλειας και ακεραιότητας. Αν ξέρει να διορθώνει και καμιά βρύση, ακόμα καλύτερα. Δείξε του πως είσαι εσύ αυτός, διαφορετικά δεν πρόκειται να προχωρήσει μαζί σου ούτε καν για επόμενο δοκιμαστικό ραντεβού.

ΖΥΓΟΣ

Δεν θα δυσκολευτείς να βρεις τι να πεις με έναν Ζυγό, ιδίως αν έχεις καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όπως η τέχνη, η μουσική, το θέατρο. Ούτως ή άλλος, έχει ο ίδιος μεγάλη άνεση στις κοινωνικές του επαφές και ποτέ δεν ξεμένει από θέματα συζήτησης. Αλλά αν το ζήτημα είναι να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του, θα πρέπει να φανείς άτομο καλλιεργημένο, με υψηλές αισθητικές προδιαγραφές, που αγαπά την καλόγουστη πολυτέλεια και τη διακρίνει αμέσως. Σχολίασε, για παράδειγμα, το ωραίο πουκάμισό του ή την καταπληκτική τσάντα της. Προσοχή όμως, το κομπλιμέντο είναι άκυρο αν εσύ είσαι ντυμένος σαν… λέτσος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά ατύχησες, γιατί ο Ζυγός δίνει μεγάλη σημασία στο γούστο, που δείχνει να έχει ή να μην έχει κάποιος. Από την άλλη, είναι ιδιαίτερα δεκτικός στις φιλοφρονήσεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά και το επίπεδό του. Π.χ. «Έχεις τέτοιο σώμα χωρίς να πηγαίνεις στο γυμναστήριο; Απίστευτο...» και άλλα τέτοια.

Αν σου προκύψει Ζυγός μόνος, ιδίως φρεσκοχωρισμένος, δείξε του πόσο πολύ πιστεύεις ότι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για να ζουν σε ζευγάρια (κι εκείνος, κι εκείνος!). Αν πάλι έχει δεσμό, να ξέρεις ότι είναι ένα ζώδιο που δεν θα δίσταζε να… αφεθεί να τον κλέψουν από το άλλο ταίρι του. Για να τον κερδίσεις, εκτός από το γούστο σου, δείξε την ικανότητά σου να συζητάς με έξυπνα επιχειρήματα, να αντιπαρατίθεσαι ήρεμα και να μπορείς να βλέπεις και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ιδίως αυτό το τελευταίο, τον γοητεύει, οπότε παίξε άνετα μαζί του τον «δικηγόρο του διαβόλου».

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Σκορπιοί είναι απρόβλεπτοι, αλλά να πώς μπορείς να τους τραβήξεις το ενδιαφέρον: Στον Σκορπιό αρέσουν τα δυναμικά, ντόμπρα και ενδιαφέροντα άτομα. Που να έχουν και μια αναβλύζουσα σεξουαλικότητα, εννοείται. Οτιδήποτε του λες, πρέπει να του εξάπτει την περιέργεια, διαφορετικά θα σε θεωρήσει βαρετό και θα σε προσπεράσει. Όταν πάλι σου μιλά εκείνος, πρέπει να δείχνεις αμέριστη και ανυπόκριτη προσοχή και να μη κάνεις ενοχλητικά ή υποτιμητικά σχόλια. Το «έλα μωρέ, αστειευόμουν» δεν σε σώζει. Αν διαφωνείς μαζί του, κάνε το με σεβασμό, χωρίς να τον προσβάλλεις. Από την άλλη, τον ενοχλεί να διαπιστώνει πως παριστάνεις δουλικά ότι συμφωνείς.

Αν μετά από όλα αυτά επιμένεις να τον κατακτήσεις, ξέρε ότι τον γοητεύουν τα άτομα που ασκούν κάποιο είδος εξουσίας. Όταν λοιπόν μιλάς για τη δουλειά σου, άφησε να φανεί ότι έχεις κάποια θέση, από την οποία εξαρτώνται πολλά και πολλοί. Π.χ. «Είμαι υπεύθυνος για τη διοχέτευση των τεχνολογικών πόρων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού» ή κάτι τέτοιο. Τον προσελκύουν επίσης όσοι έχουν γνωριμίες με πρόσωπα διάσημα ή ισχυρά, οπότε αν τις έχεις, δείξε το.

Το καλύτερο πάντως είναι να μη δίνεις πολλές διευκρινήσεις, αφήνοντας να σε καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου, όχι μόνο για τη δουλειά, αλλά γενικά για τη ζωή σου. Δηλώσεις του είδους «Κάνω ό,τι μπορείς και ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς», τον ξετρελαίνουν. Όπως και γενικά του αρέσει οτιδήποτε μυστηριώδες και… μυστηριακό. Αν μπορείς να του μιλήσεις για συνομωσιολογίες, κρυφά κέντρα εξουσίας και παραψυχολογικά φαινόμενα, έχεις κερδίσει την προσοχή του.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Με έναν Τοξότη δεν είναι δύσκολο να κάνεις κουβέντα. Τον ενδιαφέρουν σχεδόν τα πάντα, έχει πολλά να πει και αρκεί να τον ακούς υπομονετικά, για να θεωρήσει ότι είσαι ένα άτομο με το οποίο μπορεί να κάνει ωραίες συζητήσεις. Εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις: Τι δουλειά κάνει, τι βιβλία διαβάζει, ποια είναι η γνώμη του για το αυτονομιστικό κίνημα στην Ουκρανία. Επίσης αν έχει κάποιο ζωάκι, που είναι πολύ πιθανόν.

Μιλώντας για σένα, δείξε ότι είσαι άτομο με μεγάλα όνειρα και σχέδια. Δείξε του ότι θέλεις διαρκώς να προχωράς και να μαθαίνεις στη ζωή. Πες για ό,τι σου αρέσει να κάνεις ή να φτιάχνεις. Δείξε πόσο δραστήριος είσαι. Καθώς αγαπά τα ταξίδια, αυτό είναι σπουδαίο θέμα συζήτησης. Αν εσύ υστερείς σε αυτό τον τομέα, μίλα για μέρη όπου θα ήθελες να πας ή ρώτα τον για τις δικές του ταξιδιωτικές εμπειρίες. Αν ξέρεις μια σπάνια ξένη γλώσσα, εντυπωσίασέ τον λέγοντάς του εκφράσεις σε αυτήν (και αρλούμπες να πεις, ποιος θα το καταλάβει;).

Φρόντισε όμως, σε οποιαδήποτε στιγμή της κουβέντας σας, αφενός να μη δείξεις αδιακρισία και αφετέρου να μη φανεί ότι προσπαθείς να του τη βγεις ή να τον κολλήσεις στον τοίχο. Με τα στριμώγματα, ο Τοξότης δυσφορεί. Καλύτερα να μιλάς με γενικεύσεις. Αν γνωριστείτε καλύτερα, θα σου ανοιχτεί από μόνος του.

Δεδομένου ότι είναι έως και ενοχλητικά ειλικρινής, προτιμά τις άμεσες προσεγγίσεις. Αν σου αρέσει ερωτικά, μη διστάσεις να του το δείξεις. Αν του αρέσεις κι εσύ, θα ανταποκριθεί. Το θέμα δεν είναι να… σου κάτσει, αλλά πόσο θα τον κρατήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αν ο Αιγόκερως, με το που θα γνωριστείτε, σου φανεί βαρύς κι ασήκωτος, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν ενδιαφέρεται για σένα. Απλώς αξιολογεί αν η όποια σχέση μαζί σου μπορεί να τον βάλει σε μπελάδες. Γιατί εσύ μπορεί να ξέρεις ότι δεν είσαι ο… ψυχάκιας, που θα του γίνει κολλιτσίδα, αυτός όμως το ξέρει; Θα πρέπει λοιπόν να του δείξεις πως είσαι ένα άτομο με “σώας τας φρένας”, συνετό και υπεύθυνο σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Οι υστερικές αντιδράσεις, αν μια σχέση τελειώσει, σου είναι κάτι τελείως ξένο. Έτσι, γιατί ο Αιγόκερως βλέπει μακριά και θέλει να έχει τα νώτα του καλυμμένα για κάθε ενδεχόμενο.

Άσε με τα λεγόμενά σου να φανεί πόσο πειθαρχημένος, συγκροτημένος, αξιοπρεπής και τίμιος άνθρωπος είσαι. Όλα αυτά τα προσόντα παίρνουν… πολλά μόρια στην αξιολόγησή του. Δείξε πως μπορείς να κάνεις βαθυστόχαστες συζητήσεις. Ταυτόχρονα όμως, κοίτα να φαίνεσαι και πρόσχαρος χαρακτήρας, κάτι που αρέσει στον υπερβολικά σοβαρό και συγκρατημένο Αιγόκερω.

Μην καυχιέσαι για όσα έχεις πετύχει στη ζωή, άσε να υπονοηθούν μέσα από τη συζήτηση. Το καλύτερο είναι να τον κάνεις εκείνον να σε ρωτήσει. Τον γοητεύουν τα αυτοδημιούργητα άτομα, οπότε δείξε πόσα έχεις καταφέρει με τις δικές σου δυνάμεις. Και πόσο ανεξάρτητος είσαι, οικονομικά και συναισθηματικά. Θα εκτιμήσει το να έχεις μια οικονομική άνεση, όμως μη φανείς σπάταλο άτομο. Ούτε ο τύπος που χρωστάει τρία νοίκια, αλλά αγοράζει πανάκριβα παπούτσια. Τέλος, οι διάσημες γνωριμίες σου δεν θα τον εντυπωσιάσουν, οπότε μην του κάνεις φιγούρα γι’ αυτές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Για να εντυπωσιάσεις τον Υδροχόο, ένας είναι ο τρόπος: να δείξεις τη μοναδικότητα και την αντισυμβατικότητά σου. Να έχεις πρωτοπόρες ιδέες, πρωτότυπες απόψεις, ανοιχτή νοοτροπία. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις να το κάνεις να φανεί έτσι. Στο ζώδιο αυτό δεν αρέσει τίποτα συνηθισμένο, καθιερωμένο και προβλέψιμο. Αν συμπεριφέρεσαι με τον αναμενόμενο τρόπο, δεν έχεις πολλές ελπίδες. Αλλά από την άλλη βέβαια, ένα συμβατικό άτομο δεν θα έκανε χωριό με έναν Υδροχόο.

Ξάφνιασέ τον ευχάριστα, λοιπόν, δώσε του τροφή για σκέψη, μη διστάσεις ακόμα και να τον σοκάρεις με τα λεγόμενά σου. Αν έχεις μια ταυτότητα, ιδιότητα ή επάγγελμα που να ξεφεύγει από το συνηθισμένο, τόνισέ το. Αν είσαι καλλιτέχνης, ακτιβιστής, επιστημονικός ερευνητής, συνθέτης, ποιητής, φιλόσοφος θα τον γοητεύσεις. Αλλά κι αν δεν είσαι, κάποια διαφορετική ή παράξενη ασχολία θα έχεις. Δώσε έμφαση σε οτιδήποτε πάνω σου ή στη ζωή σου ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.

Μίλησέ του για τα οράματά σου για έναν καλύτερο κόσμο. Θα σου πει κι εκείνος τα δικά του, και έχει πολλά, παρόλο που είναι καλύτερος στη θεωρία παρά στην πράξη. Μάντεψε τα αστρολογικά του και, αν ξέρεις από αστρολογία, προσφέρσου να του κάνεις το προσωπικό του ωροσκόπιο.

ΙΧΘΥΕΣ

Για να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του Ιχθύ, ένας ασφαλής τρόπος είναι να ξεκινήσεις μια συζήτηση για μουσική, θέατρο, βιβλία ή τέχνη. Ιδίως η τέχνη είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει σχεδόν όλους τους Ιχθείς, είτε ασχολούνται οι ίδιοι με αυτήν, είτε απλώς την απολαμβάνουν. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα συζήτησης είναι το μεταφυσικό, ό,τι έχει να κάνει με πνευματικότητα, μυστικισμό, παραψυχολογικά φαινόμενα, μετενσάρκωση. Ακόμα κι αν πέσεις σε Ιχθύ που δεν είναι μανιακός με όλα αυτά, πάντα τα βρίσκει ενδιαφέροντα, έστω κι αν υποστηρίζει ότι «αυτός δεν πιστεύει σε κάτι τέτοια».

Φρόντισε να χρησιμοποιείς όρους όπως «η αύρα» που αναδίνουν οι άνθρωποι ή «οι δονήσεις» ενός χώρου. Μίλησέ του για οποιαδήποτε μεταφυσική εμπειρία βίωσες. Ή για την έκτη αίσθηση. Ή για βιβλία που διάβασες. Ρώτησέ τον αντίστοιχα για δικές του εμπειρίες. Τότε θα αναγνωρίσει πάνω σου μια αδελφή ψυχή, ευαίσθητη και διαισθητική σαν τον ίδιο.

Κατά τα άλλα, εκδήλωσέ του ενδιαφέρον και περιποιητικότητα. Κάθεται άνετα ή μήπως να του δώσεις ένα μαξιλάρι; Θέλει να του φέρεις κάτι από τον μπουφέ; Κάτι τέτοια κατασυγκινούν τον Ιχθύ. Κάνε του φιλοφρονήσεις. Δείξε του ότι τον θεωρείς ένα σπάνιο, μοναδικό και πολύτιμο πλάσμα. Αντίθετα, μη φανείς ποτέ αδιάφορος ή προσβλητικός απέναντι σε κάτι που σου λέει, ιδίως αν πρόκειται για κάτι προσωπικό. Είναι σφάλμα ασυγχώρητο. Οι Ιχθείς έχουν το πιο εύθραυστο «εγώ» από όλα τα ζώδια. Αν όμως τον πείσεις ότι έχεις μεγάλη καρδιά και είσαι διατεθειμένος να την αποθέσεις στα πόδια του, θα τον κερδίσεις ανεξάρτητα από τις τυχόν ελλείψεις σου.

Πηγή: astrologos.gr