Κορονοϊός: έσπασαν νέο “φράγμα” τα βεβαιωμένα κρούσματα

Το 75% των κρουσμάτων έχουν καταγραφεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Τι λένε οι ειδικοί για τον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί.

Πάνω από 4 εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν ανακοινωθεί επισήμως σε όλο τον κόσμο, με τα περισσότερα από το 75% να καταγράφονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 00:45 ώρα Ελλάδας είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 4.001.437 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 277.127 θανάτων.

Στην Ευρώπη, τα κρούσματα ανέρχονται σε 1.708.648 και οι θάνατοι σε 155.074, ενώ στις ΗΠΑ καταγράφονται 1.305.544 κρούσματα και 78.320 θάνατοι.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός των διαγνωσμένων μολύνσεων αντανακλά μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού λοιμώξεων, με μεγάλο αριθμό χωρών να εξετάζουν μόνο τα κρούσματα που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.