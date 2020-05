Οικονομία

Οι νέοι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Πολλά καταστήματα θα ανεβάσουν και πάλι ρολά από τη Δευτέρα 11Μαΐου, αλλά με αυστηρούς κανόνες λειτουργίας.

Από αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου, επαναλειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις, αλλά με συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες λειτουργλιας.

Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες) εντός του κυρίως χώρου υπολογίζεται ως εξής:

Για τα καταστήματα επιφάνειας κυρίως χώρου

-Έως 20τμ: 4 άτομα

-Από 20-100 τμ: 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10τμ

-Άνω των 100τμ: 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15τμ

Επίσης, σε περίπτωση που το εμβαδόν του καταστήματος υπερβαίνει τα 300τμ και αναπτύσεται σε περισσότερα του ενός επιπέδου ισχύει και το κριτήριο επιπέδων, δηλαδή επιτρέπεται εως 1 άτομο ανά 10τμ ανά όροφο.

-Η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων ορίζεται η 10πμ εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων και λοιπών βιομηχανικών ειδών που επιτρέπεται η λειτουργία τους από τις 7:00 πμ.

-Ισχύει η υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων.

-Υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες.

Και συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα μόνο σε Ατομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος.

Για τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του κυρίως χώρου των καταστημάτων ισχύουν οι ίδιοι όροι με το λιανικό εμπόριο,

-Επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους πελάτες.

-Και Υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες.

Για τις Σχολές οδηγών

-επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού με την υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα και

-είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ισχύουν τα έξης:

-Ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών.

-Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαικές αγορές εως το 50% των αρχικά συμμετεχόντων.

-Δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό του 50% στις παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή του συνωστισμού.

-Και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων.