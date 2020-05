Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης.

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους της Κρήτης, σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Μεσαρά

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και έξι ακόμα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους σε δρόμο των Μοιρών.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε μία οικογένεια με τα δύο ανήλικα παιδιά της που εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια ενώ στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ένα άτομο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν έξι συνολικά άτομα.