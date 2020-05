Κοινωνία

Γ' Λυκείου: πως επιστρέφει στα θρανία την Δευτέρα

"Πρεμιέρα" με μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, λόγω του κορονοϊού.

«Ποδαρικό» στα σχολεία κάνουν αύριο, Δευτέρα, οι μαθητές της Γ' λυκείου, που επιστρέφουν στα θρανία τους μετά την αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων στις 11 Μαρτίου 2020, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Το άνοιγμα των σχολείων δεν θα θυμίζει τις συνηθισμένες εικόνες μίας «πρώτης ημέρας στο σχολείο», αφού η λειτουργία των σχολικών μονάδων περνάει πλέον από... πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ διαπερνά όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες, προκειμένου η επιστροφή στην όποια κανονικότητα επιτρέπουν οι συνθήκες, να γίνει το δυνατόν ομαλότερα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολείων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες υγιεινής, δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Λίστα με όλα όσα θα πρέπει να προσέχουν τις ημέρες που θα επιστρέψουν στα θρανία οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, αλλά και οι γονείς και κηδεμόνες του, έχει καταρτίσει ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

1. Τι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές

Να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πρέπει να πετιέται αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

Να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια τους.

Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, συστήνεται η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές τους.

Να κρατούν απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς τους έξω από το σχολείο.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εμφανίσει πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες του ή τον καθηγητή του και να μείνει σπίτι μέχρι να νιώσει τελείως καλά (Για τις περιπτώσεις ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, υπάρχει αναλυτικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ).

2. Τι να προσέχουν οι εκπαιδευτικοί

Να ενημερώστε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα.

Να εκπαιδεύστε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή να τα απολυμαίνουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διάλειμμα και ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Να βοηθήσουν τα παιδιά να συμμετέχουν στον συχνό καθαρισμό των επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ. θρανία, τσάντες, βιβλία κλπ).

Να ενημερώσουν τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα.

Να παρακολουθούν καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και να ενημερώνουν τον διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων μαθητών αυξάνεται.

Να αφιερώνουν χρόνο για να ενημερώσουν τους μαθητές για τον ιό αλλά και για να τους ενθαρρύνουν να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ιό.

3. Τι να προσέχουν οι γονείς και οι κηδεμόνες

Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής (Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας, να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων και να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας).

Να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και να ενημερώνουν το σχολείο.

Να αποθαρρύνουν τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Οι κανόνες

Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας, με την τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο.

Για να περιοριστεί ο ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ' ευθείας στην αίθουσα Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε (15) και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο . Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη - Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 66% των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΓΕΛ θα κάνουν καθημερινά μάθημα και όχι εκ περιτροπής, διότι τα τμήματα αυτά έχουν κάτω από 15 μαθητές και δεν χρειάζεται να γίνει κατάτμηση τμημάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΕΠΑΛ είναι 74%.

Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι τα θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό και οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλερά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα.

Διαφορετικό θα είναι και το διάλλειμμα στο εξής. Οι μαθητές δεν θα κάνουν ενιαίο διάλειμμα και επιπλέον προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά, ενώ κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι κλειστά.

Εξοπλισμός

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κάθε σχολική μονάδα είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω:

Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη

Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες

Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό

Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη)

Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις)

Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για κρούσματα

Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από τον κορονοϊό, δεν προβλέπεται το κλείσιμο του σχολείου. Οι συμμαθητές του νοσούντος που είναι στο ίδιο τμήμα προβλέπεται να απομακρύνονται από το σχολείο για 10 ημέρες. Εφ' όσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμτωμα, θα επιστρέφουν. Όσο για τον μαθητή που τυχόν νοσήσει, προβλέπεται να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πα?ροδο 3 ημερω?ν απο? την υποχω?ρηση του πυρετου? και την υ?φεση των συμπτωμα?των του, καθώς επίσης και την παρε?λευση τουλα?χιστον 10ημε?ρου απο? την ε?ναρξη των συμπτωμα?των.

Τηλέφωνα υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι μαθητές, γονείς ή/και εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθυνθούν στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Τέλος μαθημάτων στις 12 Ιουνίου 2020

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι γυμνάσια και λύκεια θα κάνουν μαθήματα μέχρι τις 12 Ιουνίου, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα γίνουν (η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων) και στις 15 και 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Για τα Ειδικά Σχολεία έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας.

Ανοίγουν και τα φροντιστήρια

Όσον αφορά στη λειτουργία των φροντιστηρίων, θα ακολουθηθεί η σταδιακή επαναλειτουργία των επκαιδευτικών βαθμίδων όπως ισχύει και για τα σχολεία, τηρώντας απαραιτήτως τα μέτρα πρόληψης (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών και 15 μαθητές ανά τμήμα). Τα τμήματα της Γ' Λυκείου ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α', Β' Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και τα μαθήματα ξένων γλωσσών επανεκκινούν στις 18 Μαΐου. Από το υπουργείο, πάντως, συστήνεται η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.?