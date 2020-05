Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Η Κυβέρνηση έχει νομιμοποίηση και στην Βουλή και στον λαό

Τι λέει για τον νέο κύκλο του Προγραμματος "Εξοικονομώ" και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Τι απαντά στις επικρίσεις για τον νέο περιβαλλοντικό νόμο.

Του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που πριν από λίγα 24ώρα υπερψηφίστηκε από την Βουλή υπεραμύνθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν άστοχη και άδικη η κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλα τα επιμέρους θέματα, από τις εξορύξεις μέχρι την αδειοδότηση για δράσεις σε περιοχές Natura.

«Ήταν λάθος των παλαιών κυβερνήσεων ότι δεν προχώρησαν τους δασικούς χάρτες και ορθό ότι τους προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως οι χάρτες δεν έγιναν σωστά, καθώς έχουμε 170.000 ενστάσεις σε όλες τις χώρες, συχνά με επίκληση σε έγγραφα πολλών δεκαετιών και διάφορες δικαιολογίες. Εμείς είπαμε όποιος φέρει χαρτί από το Ελληνικό Κράτος και αποδείξει ότι δεν έχει δασωθεί η ιδιοκτησία του, μπορεί να την αποχαρακτηρίσει από δασική, μέσω των δεκάδων επιτροπών, η αμοιβή των οποίων έχει συνδεθεί με την αποτελεσματικότητα τους, ώστε να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια και όχι σε 27 χρόνια», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Για τις διακοπές ηλεκτροδότησης

«Αυξήσαμε το κονδύλι από τον κρατικό Προϋπολογισμό και σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθεί η στήριξη ευάλωτων καταναλωτών της ΔΕΗ, που λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις οφειλές τους, ήρθαν αντιμέτωποι με διακοπή ηλεκτροδότησης», είπε ο Υπ. Ενέργειας, συμπληρώνοντας ότι «θα υπάρξει επανασύνδεση του ρεύματος για αυτούς τους πολίτες, που αποδεδειγμένα και αντικειμενικά δεν μπορούν να είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών», ενώ επανέλαβε ότι ισχύουν τα μέτρα βοήθειας, με την υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Για εκλογές και ανασχηματισμό

Αναφορικά με τα σενάρια για ανασχηματισμό και πρόωρες εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης είπε «δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε όλοι την δουλειά μας, που αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την οικονομική κρίση, στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Να μην ασχοληθούμε με τακτικισμούς και πολιτικάντικα κόλπα, αυτό δείχνει και η αποδοχή του κόσμου στις δημοσκοπήσεις».

«Έχουμε νομιμοποίηση και στην Βουλή και στον λαό. Η αλήθεια είναι ότι εκλεγήκαμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της οικονομίας τα οποία μπαίνουν τώρα σε άλλο δρόμο, έχουμε και το Μεταναστευτικό, έχουμε και τον κορονοϊό. Με την σοβαρότητα που δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσουμε», προσέθεσε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τρίτος κύκλος στο «Εξοικονομώ»

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι «θα βγει τρίτος κύκλος του Προγράμματος «Εξοικονομώ», σίγουρα μέσα στην χρονιά. Είναι το πιο κατανοητό από όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και πέραν των άλλων έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βοηθά τα νοικοκυριά και τον κλάδο της οικοδομής».