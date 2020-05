Αθλητικά

Ο Πρόεδρος της Λιόν “μαρτύρησε” πότε θα γίνει η ρεβάνς με Γιουβέντους

Ο Ζαν Μισέλ Ολάς, εμφανίστηκε βέβαιος τόσο για την ημερομηνία που θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός αγώνας με τη Γιουβέντους για το Champions League, όσο και για το πώς.

Βέβαιος ότι αγώνας της ομάδας του με τη Γιουβέντους θα διεξαχθεί το καλοκαίρι, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Λιόν, Ζαν Μισέλ Ολάς.

«Το παιχνίδι του Champions League εναντίον της Γιουβέντους επιβεβαιώθηκε για τις 7 Αυγούστου στο Τορίνο και πίσω από κλειστές πόρτες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο RTL.

Στην πρώτη αναμέτρηση, που είχε διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου, το γαλλικό συγκρότημα είχε επιβληθεί με 1-0.

«Εάν η προσφυγή μας για ακύρωση της διακοπής στη Ligue 1 δεν είναι επιτυχής, είναι αναπόφευκτο ότι εμείς και η Παρί Σεν Ζερμέν θα "σφαγιαστούμε" από ομάδες που θα έχουν φυσική προετοιμασία, την οποία εμείς δεν θα έχουμε», πρόσθεσε ο Ολάς, του οποίου οι δηλώσεις αναπαράχθηκαν επίσης στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Equipe.