Οικονομία

Βρούτσης: πότε θα δοθούν οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε την ημερομηνία για τις αυξήσεις στις επικουρικές. Πόσα επιπλέον χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι.

Στις 2 Ιουνίου, 250.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένες τις επικουρικές συντάξεις τους, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

«Δόθηκε το πράσινο φως από τον ίδιο τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει, καθώς συνεργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι αποκαθίσταται μία μεγάλη αδικία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε 250.000 συνταξιούχους, τονίζοντας ότι, στις 2 Ιουνίου, που θα γίνει η καταβολή των επικουρικών συντάξεων, περίπου 250.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση μεσοσταθμικά 99,5 ευρώ μικτά. Όπως είπε, η αύξηση θα κυμαίνεται από 5 ευρώ έως περίπου 200 ευρώ.

Ερωτηθείς για τα αναδρομικά, ο κ. Βρούτσης απάντησε ότι, όταν και εφόσον καταβληθούν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων και των επικουρικών από την 1η Οκτωβρίου 2019 στους εκατοντάδες-χιλιάδες συνταξιούχους, η καταβολή θα γίνει εφάπαξ, αυτόματα και συνολικά σε όλους. «Δεν θα γίνει σε δόσεις ούτε σε τμηματικές καταβολές», διευκρίνισε.