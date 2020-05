Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: αντικοινωνική συμπεριφορά με πολιτικά χαρακτηριστικά στην Κυψέλη

Τι λέει για την στήριξη των αλιέων, την εξόφληση των οφειλόμενων από τον ΕΛΓΑ και του εργάτες γης.

«Είναι μια απολύτως αντιδραστική και αντικοινωνική συμπεριφορά, που δεν σέβεται τον διπλανό και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση η προφύλαξη. Εδώ συνοδεύεται από μια αίσθηση ανυπακοής», είπε ο Μάκης Βορίδης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τα επεισόδια στην Πλατεία της Κυψέλης, μεταξύ αστυνομικών και ομάδων αντιεξουσιαστών

΄Όπως συμπλήρωσε ο Υπ./Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «δεν είναι όλες οι συμπεριφορές σε όλες τις πλατείες ίδιες. Είναι άλλο οι πλατείες με παρέες των 6-7 ατόμων και άλλο να κάνουν πάρτι με 300 άτομα, ενώ εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των συναθροίσεων. Το σημαντικό είναι ότι ορισμένοι προσπαθούν να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά».

Για τους αλιείς

Απαντώντας σε ερωτήματα για την στήριξη των αλιέων, ο κ. Βορίδης είπε «προβλέπεται ενίσχυση τους από τρία διαφορετικά ταμεία, μέσω:

Του επιδόματος των 800 ευρώ, στο οποίο όμως μπορεί να μην μπορούν να υπαχθούν όλοι οι αλιείς, καθώς τίθενται περιορισμοί φορολογικοί και άλλοι

Το πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση στήριξης, ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, ρύθμιση που είναι προς τελική υπογραφή και θα δοθείς τις επόμενες ημέρες

Πρόγραμμα για ενίσχυση της μεσαίας και μεγάλης αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών, για το οποίο απαιτείται όμως ακόμη κάποιος χρόνος».

Μισθός και επίδομα ανεργίας για εργασία στα χωράφια

Για άνεργους που παίρνουν επίδομα ανεργίας και θα επιλέξουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, ο κ. Βορίδης είπε ότι θα ισχύσει ειδική ρύθμιση, χωρίς διακοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας, παράλληλα με την αμοιβή τους από τον εργοδότη-παραγωγό.

Σε ότι αφορά τους εργάτες γης, ο κ. Βορίδης είπε «νομοθετήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την έλευση εργαζόμενων από τρίτες χώρες και την Αλβανία, καθώς ήταν κλειστά τα σύνορα λόγω του κορονοϊού, είμαστε σε συνεννόηση με τους συνεταιρισμούς και δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

«Μέχρι τον Ιούλιο θα έχει καταβληθεί το 65% των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2019, ενώ γίνεται προσπάθεια το υπόλοιπο, που συνήθως εξοφλείται μέχρι τον Οκτώβριο, να πιστωθεί νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων», ανέφερε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.