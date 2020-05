Πολιτική

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: αδικαιολόγητες εξάρσεις αυταρχισμού στην Κυψέλη

Τα βέλη της στην Κυβέρνηση έστρεψε η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και σε ότι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός.

«Οι πολίτες στις πλατείες είναι οι ίδιοι πολίτες στους οποίους η Κυβέρνηση έδινε συγχαρητήρια για την στάση που κράτησαν. Οι Αρχές προσπαθούν να δικαιολογήσουν έναν αδικαιολόγητο αυταρχισμό που επέδειξαν. Χρειάζεται προφανώς να υπάρχουν μέτρα και επίβλεψη για την τήρηση τους, αλλά τέτοιες εξάρσεις αυταρχισμού δεν τις έχει ανάγκη ο κόσμος ούτε στις πλατείες ούτε αλλού», είπε η Έφη Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Το εμπροσθοβαρές πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθούσε να αποτρέψει τις συνέπειες της κρίσης, κρατώντας όρθιες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, να στηρίξει με χρηματοδότηση την αγορά και να διατηρήσεις την κατάσταση στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2020», δήλωσε η Τομεάρχης Εργασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως ανέφερε η πρώην Υπ. Εργασίας, «λόγω του σχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με πολύ μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στα νησιά, δεδομένης και της έλλειψης χρηματοδότησης, θα υπάρξουν «λουκέτα» και μεγάλη ανεργία. Η πρόταση που καταθέσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ είναι κοστολογημένη, «|μιλούσε» για ζεστό χρήμα στην αγορά 14 δις και άλλα 12 δις δανείων προς επιχειρήσεις, με κρατική εγγύηση. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις μας. Πρέπει να στηριχθούν οι μισθοί και οι επιχειρήσεις».

Για το «μαξιλάρι» των διαθέσιμων του Δημοσίου, η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι μέρος του μπορεί να δαπανηθεί για να στηριχθεί άμεσα η οικονομία και η κοινωνία, «για να προληφθεί το μεγάλο κύμα της κρίσης με απολύσεις, λουκέτα και μείωση μισθών»

Σε ότι αφορά την ανεργία και την ύφεση, η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι το εύρος και το βάθος της ύφεσης εξαρτάται κατά πολύ από τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Σε ότι αφορά τα σενάρια εκλογών, «με τις σεισμικές αλλαγές που θα έχουμε στην οικονομία, οι εκλογές ίσως να είναι και αναπόφευκτες», είπε η κ. Αχτσιόγλου, λέγοντας ότι «η συγκεκριμένη αξιωματική αντιπολίτευση είναι πάντοτε έτοιμη για εκλογές».