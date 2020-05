Κοινωνία

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: με μάσκες και οι επιβάτες στα πλοία

Οι τιμές των εισιτηρίων και οι αλλαγές στην ακτοπλοΐα. Πως θα γίνονται τα ταξίδια. Πότε θα «σφραγίζονται» οι καμπίνες των καραβιών. Τι αλλάζει στο μεταφορικό ισοδύναμο.

«Ο κόσμος θα πάει στα νησιά με ασφάλεια και υπομονή. Με τα έγκαιρα μέτρα που πήραμε για τα νησιά, στα περισσότερα νησιά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα. Αν σήμερα μιλάμε για τουρισμό, αυτό οφείλεται εν πολλοίς στα νησιά, στα μέτρα που πήραμε και την συμπεριφορά των κατοίκων», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «την 1η Ιουνίου ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης και ξενοδοχεία στα νησιά, οι εργαζόμενοι και συνεργεία, θα πάνε νωρίτερα. Θα γίνεται βήμα-βήμα η επιστροφή στην κανονικότητα, με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες»

Σε ότι αφορά τα δρομολόγια της ακτοπλοΐας, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι «θα διακινείται έως το 50% του αριθμού επιβατών που μπορεί να μεταφέρει κάθε πλοίο. Πληρώματα και επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα, θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση.

Για τις καμπίνες, ο Υπ. Ναυτιλίας σημείωσε ότι θα ενοικιάζονται μόνο από το λιμάνι πρώτου απόπλου του δρομολογίου και όχι σε ενδιάμεσους σταθμούς και ότι στην καμπίνα θα μπορεί να φιλοξενείται μόνο ένας επιβάτης, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών, οπότε θα επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα άτομα στην καμπίνα.

Ο κ. Πλακιωτάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.

Για το μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι δεν καταργείται, αλλά εκσυγχρονίζεται, λέγοντας ότι στο τέλος Ιουλίου καταργείται το σκέλος που αφορά τα καύσιμα, με αίτημα και των ίδιων των βενζινοπωλών.