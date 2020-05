Κοινωνία

Δεκάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και ενήλικες αναχωρούν για τη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με το ίδιο αεροσκάφος θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το Λονδίνο 130 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί λόγω του κορονοϊού.

Αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, αναχωρεί από την Αθήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο ομάδα 16 ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και 34 ενηλίκων για επανένωση με τις οικογένειές τους.

Με το ίδιο αεροσκάφος θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το Λονδίνο 130 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας COVID - 19.

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 9 το πρωί της Δευτέρας, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, της Πρέσβεως του Ηνωμένου Βασιλείου, κας Καte Smith και της Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κας Ειρήνης Αγαπηδάκη.

«Η επανένωση των 16 ασυνόδευτων ανηλίκων και των 34 ενηλίκων με τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού του Δουβλίνου και της κυβερνητικής πολιτικής για μετακίνηση ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων σε χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και προσθέτει.

«Η πραγματοποίηση της ειδικής αυτής πτήσης διπλού σκοπού (μετακίνηση προσφύγων - επαναπατρισμός Ελλήνων) συμφωνήθηκε προ ημερών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης κ. Γιώργο Κουμουτσάκο και τον Yπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Chris Philp, κατά την διάρκεια των συνομιλιών τους που οδήγησαν στην υπογραφή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεως Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της διεθνούς πρόκλησης του μεταναστευτικού.

Για την πραγματοποίηση της πτήσης συνεργάστηκαν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - που είχε τον σχετικό συντονισμό –, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα και η αεροπορική εταιρεία Aegean».