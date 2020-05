Life

Πολιτική Προστασία: απόσυρση σποτ για τον κορονοϊό (βίντεο)

Μετά τις αντιδράσεις και τα σχόλια, το σποτ με τον Χρήστο Λούλη αποσύρεται. Τι αναφέρει η ΓΓΠΠ

Η Πολιτική Προστασία, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σποτ με τον ηθοποιό Χρήστο Λούλη για τον συνωστισμό στις πλατείας, αποφάσισε να το αποσύρει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας: «Δύο νέα σποτ άρχισαν να προβάλλονται στο πλαίσιο της καμπάνιας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου. Το ένα από αυτά προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και κριτική για σεξισμό. Επειδή η κριτική αυτή, όσο και αν μας αδικεί σε σχέση με τις προθέσεις μας, δημιουργεί μια εντύπωση που δεν θέλουμε να υπάρχει ούτε ως υπόνοια, το αποσύρουμε.

Ο στόχος της καμπάνιας μας ήταν και είναι να ευαισθητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας. Όταν ένα σποτ αντί να ενώσει μπορεί και να διχάζει προφανώς δεν υπηρετεί το σκοπό του. Η καμπάνια θα συνεχιστεί με το άλλο σποτ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς, τον Χρήστο Λούλη και την Κατερίνα Λέχου για την ευγενική τους προσφορά».

Δείτε το επίμαχο σποτ:

Πλέον, η καμπάνια συνεχίζεται μονο με το νέο σποτ, με την Κατερινα Λέχου: