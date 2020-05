Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: “αισιοδοξία” με… 143 νεκρούς σε μία ημέρα!

Πως εξελίσσεται ο ρυθμός νέων θανάτων από COVID-19 στην χώρα.

Ο αριθμός των νέων θανάτων που καταγράφηκαν στην Ισπανία μειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στους 143 από 179 χθες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό νέων θανάτων που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα από τα μέσα Μαρτίου.

Συνολικά ο αριθμός των θανάτων έφθασε τους 26.621 από 26.478 χθες και εκείνος των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα 224.390 από 223.578 μία ημέρα νωρίτερα, ανέφερε το υπουργείο.