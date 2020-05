Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: “άλμα” στα νέα κρούσματα

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των θανάτων στην χώρα προκαλεί ανησυχία και εγρήγορση στις Αρχές.

Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 11.012 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα.

Πλέον, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί συνολικά σε 209.688 στην ρωσική επικράτεια

Επιπλέον, ακόμη 88 άνθρωποι πέθαναν από τον covid-19.

Το σύνολο των νεκρών φτάνει πλέον τους 1.915 στην Ρωσία.