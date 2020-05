Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων

Ανησυχία από την αύξηση του δείκτη R που αποτυπώνει το ρυθμό μετάδοσης της νόσου.

Ο δείκτης R επέστρεψε πάνω από το 1 στη Γερμανία το Σάββατο, το οποίο σημαίνει ότι κάθε φορέας του νέου κορονοϊού μολύνει πάνω από ένα άλλο άτομο.

Οι αρχές στη Γερμανία και στον υπόλοιπο κόσμο προσπαθούν να διατηρήσουν τον δείκτη μετάδοσης του ιού κάτω από το επίπεδο του 1. Μόλις την Τετάρτη ο δείκτης βρισκόταν στο 0,65.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, το Robert Koch Institute ανακοίνωσε ότι ο δείκτης R βρίσκεται στο 1,1. Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν ότι υπάρχει περιθώριο στατιστικού λάθους από 0,9% ως 1,34%.

«Η άνοδος του R καθιστά αναγκαίο να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την εξέλιξη τις ερχόμενες ημέρες», ανέφερε το ινστιτούτο.

Εν τω μεταξύ με συνθήματα όπως, «Όχι στη λογοκρισία» και «Αντισταθείτε», χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν και σήμερα στους δρόμους γερμανικών πόλεων κατά των περιοριστικών μέτρων.

Σε Στουτγάρδη και Μόναχο συγκεντρώθηκαν 3.000 άτομα, 500 στη Φρανκφούρτη και περίπου 100 στο Βερολίνο, μπροστά από τη Βουλή και την Αλεξάντερπλατς. Στη γερμανική πρωτεύουσα μάλιστα η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις για παραβίαση των κανόνων αποστασιοποίησης.