Κοινωνία

“Θερμή εισβολή” και αφρικανική σκόνη στην Ελλάδα

Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στην χώρα μας. “Παγωμένη” η μισή Ευρώπη.

Η άνοδος θερμών αέριων μαζών από την Αφρική θα προκαλέσει από τις αρχές της νέας εβδομάδας πολύ υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες, στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα νότια τμήματα της Ευρώπης.

Από την άλλη, στη βόρεια Ευρώπη ψυχρές αέριες μάζες θα προκαλέσουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με συνέπεια η «γηραιά» ήπειρος να χωριστεί θερμοκρασιακά σε δύο μέρη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Meteo.gr, στις αρχές της νέας εβδομάδας στην Ελλάδα θα σημειωθούν υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Παράλληλα, ενισχυμένοι θα είναι οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο και αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα.