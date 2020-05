Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: νέο σύστημα για την εξέλιξη της πανδημίας

Εν αναμονή ανακοινώσεων από τον Τζόνσον για το lockdown. Πως θα λειτουργεί το πενταβάθμιο σύστημα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα ένα πενταβάθμιο σύστημα προειδοποίησης για τον κορονοϊό όταν παρουσιάσει τα σχέδια της κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση του lockdown, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζόνσον αναμένεται να απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 19:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) για να ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στη μάχη της χώρας κατά της επιδημίας covid-19, μετά το lockdown που έχει σταματήσει σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα και έχει κρατήσει εκατομμύρια πολίτες στα σπίτια τους επί σχεδόν επτά εβδομάδες. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν ότι ο Τζόνσον θα παρουσιάσει ένα πενταβάθμιο σύστημα προειδοποίησης για την Αγγλία, το οποίο θα ξεκινά από το “πράσινο” επίπεδο και θα φτάνει στο “κόκκινο” για να χαρακτηρίζει τον κίνδυνο που διατρέχουν από την covid-19 διάφορες περιοχές και να επιτρέπει στην κυβέρνηση να ενισχύει τους περιορισμούς όπου κρίνεται αναγκαίο.

Οι Αρχές των άλλων επαρχιών της Μεγάλης Βρετανίας –Ουαλία, Σκοτία και Βόρεια Ιρλανδία-- μπορούν να καθορίζουν μόνες τους τα μέτρα που λαμβάνουν, αν και αναμένεται να ακολουθήσουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την Αγγλία. Στη Βρετανία έχουν καταγραφεί 31.587 θάνατοι απο τον κορονοϊό, οι περισσότεροι παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ. Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς επεσήμανε χθες Σάββατο ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθούν μεγάλες αλλαγές στα περιοριστικά μέτρα σήμερα.

Ο Τζόνσον αναμένεται να πει ότι οι πολίτες θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ασκηθούν περισσότερες από μία φορές την ημέρα και να ανακοινώσει την επαναλειτουργία των φυτώριων. “Αυτό είναι το επικίνδυνο κομμάτι”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στην εφημερίδα Sun on Sunday. “Έχουμε ξεπεράσει την κορύφωση τώρα, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά για να πετύχουμε σε κάθε βήμα”.

“Οι αλπινιστές λένε οτι η κατάβαση από την κορυφή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Τότε κινδυνεύεις να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και να κάνεις λάθη”, πρόσθεσε. Μέσα ενημέρωσης επεσήμαναν εξάλλου ότι η βρετανική κυβέρνηση θα αλλάξει το σύνθημά της από “μείνετε σπίτι” σε “μείνετε σε εγρήγορση”, καθώς όσοι δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα γραφεία και τα εργοστάσια εφόσον τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής απόστασης.