Κοινωνία

Απίστευτος συνωστισμός σε λιτανεία εικόνας

Οι συμμετέχοντες αγνόησαν τους βασικούς κανόνες προφύλαξης και μάλιστα σε μια περιοχή που θρήνησε αρκετά θύματα από τον κορονοϊό.

Μπορεί η Σιάτιστα και ειδικότερα Δήμος Βοΐου να θρήνησαν θύματα από τον κορονοϊό και να μπήκαν σε αυστηρή καραντίνα, αλλά αυτό δεν πτόησε δεκάδες πιστούς να συμμετάσχουν στη λιτανεία εικόνας, ανήμερα της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Χριστόφορου, χωρίς να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Και μπορεί στο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου που βρίσκεται σε υψόμετρο 945 μέτρα δυτικά της Γεράνειας οι πιστοί να ήταν προσεκτικοί, αλλά όταν ξεκίνησε η λιτανεία της εικόνας ο κόσμος άρχισε να συγχρωτίζεται χωρίς καμία προφύλαξη.

Πηγή: Kozanomedia.gr