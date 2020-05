Κόσμος

Κόντε: το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές

Αισιόδοξος για την μάχη με τον κορονοϊό, αλλά ανήσυχος για τις οικονομικές επιπτώσεις ο Ιταλός Πρωθυπουργός.

Στη νέα κοινωνική κα οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με την κρίση του κορονοϊού, αναφέρεται ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Το καλοκαίρι αυτό δεν θα μείνουμε στο μπαλκόνι μας και η ομορφιά της Ιταλίας δεν θα μπει σε καραντίνα. Θα μπορούμε να πάμε στη θάλασσα, στο βουνό, να χαρούμε τις πόλεις μας», δηλώνει ο Ιταλός πρωθυπουργός. Παράλληλα εύχεται οι Ιταλοί να κάνουν διακοπές στη χώρα τους, «έστω και αν αυτό θα γίνει με διαφορετικό τρόπο, με προσοχή και κανόνες».

Ο Κόντε τονίζει ότι «περιμένει την εξέλιξη του συνολικού επιδημιολογικού πλαισίου, για να καθοριστούν, στη συνέχεια, ο προγραμματισμός και ακριβείς ημερομηνίες της τουριστικής περιόδου». Ο Ιταλός πρωθυπουργός παραδέχεται, βέβαια, ότι «οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι, με μεγάλη μείωση του ΑΕΠ της χώρας και επώδυνες οικονομικές συνέπειες».

Σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας από την Ιταλία, υπογραμμίζει και πάλι ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας. Προσθέτει, δε, ότι «η Ιταλία είναι σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να υιοθετηθεί ένα Ταμείο Στήριξης μεγάλης ισχύος» ενώ θεωρεί αναγκαία τη χορήγηση ενός «δανείου- γέφυρα».

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πλήρους επαναλειτουργίας εστιατορίων, καφέ και κομμωτηρίων στην Ιταλία, πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου, ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης θεωρεί ότι «μπορεί να αποφασιστούν κάποιες εξαιρέσεις με τις διάφορες περιφέρειες της χώρας».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει έντονες φήμες που θέλουν τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι να αναλαμβάνει --μέσα στο καλοκαίρι-- πρωθυπουργός μιας νέας ιταλικής κυβέρνησης «ευρείας αποδοχής», ο Τζουζέπε Κόντε απαντά στην Corriere della Sera: «Όποιος εκτιμά πραγματικά τον Μάριο Ντράγκι, καλά θα κάνει να μην "σπαταλά" το όνομά του, χρησιμοποιώντας το στις εξελίξεις του καθημερινού ιταλικού πολιτικού σκηνικού».