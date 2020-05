Κοινωνία

Βίντεο - ντοκουμέντο από την σπείρα που έκλεβε ΙΧ

Καρέ καρέ οι κινήσεις του θρασύτατου άνδρα, που “χτύπησε” μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο.

Θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς ως τον πιο «θρασύ διαρρήκτη» καθώς, όπως θα δείτε και στο βίντεο του CNN Greece, καταφέρνει να κλέψει ένα αυτοκίνητο μέρα μεσημέρι στον πιο πολυσύχναστο, ίσως, δρόμο της Αθήνας, μπροστά από την κεντρική είσοδο ενός εκ των μεγαλύτερων εμπορικών κέντρων και με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Πρόκειται για ένα από τα μέλη της σπείρας που έβαζε στόχο αυτοκίνητα τύπου Smart και με… ταχυδακτυλουργικό τρόπο κατάφερναν να τα κλέψουν.

Το εξοργιστικό, μάλιστα, είναι ότι η συμμορία δεν σταμάτησε τη δράση της ούτε την εποχή της καραντίνας. Συγκεκριμένα, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και το τέλος Απριλίου είχαν κλέψει 22 αυτοκίνητα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση και κατάφεραν να συλλάβουν επτά μέλη της συμμορίας, ανάμεσα τους και δυο γυναίκες, και να βάλουν τέλος σε μια σπείρα «πονοκέφαλο» για την ΕΛΑΣ.

Το σημαντικό είναι, επίσης, ότι εντόπισαν το σημείο που έκρυβαν τα αυτοκίνητα και επτά από αυτά επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Η έρευνα έδειξε ότι πουλούσαν για 700 ευρώ στους κλεπταποδόχους το κλεμμένο ΙΧ, οι οποίοι με τη σειρά τους πλούτιζαν αφού τα πουλούσαν ως ανταλλακτικά σε τιμές ακόμη και τριπλάσιες.

Τα βασικά μέρη που «χτυπούσαν» ήταν γύρω από εμπορικά κέντρα. Στοχοποιούνταν το αυτοκίνητο που ήθελαν να κλέψουν και αφού έφταναν στο σημείο με ειδικό επιχειρησιακό όχημα αμέσως μετά ένας τσιλιαδόρος παρακολουθούσε μήπως εμφανιστεί η αστυνομία ενώ ο διαρρήκτης με ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άνοιγε την πόρτα του Ι.Χ. και γινόταν καπνός.

Η συμμορία υπολογίζεται πως δρούσε εδώ και περίπου ένα χρόνο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

8 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

3 αμαξώματα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων

κινητήρας αυτοκινήτου

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

το χρηματικό ποσό των -95.055- ευρώ

πληθώρα εργαλείων,

πλήθος εξαρτημάτων – ανταλλακτικών,

κλειδιά οχημάτων και πινακίδες κυκλοφορίας

πιστόλι κρότου – αερίου και φυσίγγια

12 δενδρύλλια και -99- γραμμάρια κάνναβης

μικροποσότητα κοκαΐνης

Ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα βρέθηκε στην ειδικά διαμορφούμενη κρύπτη που εντόπισαν οι αστυνομικοί.