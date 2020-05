Οικονομία

Κορονοϊός - Σποτ της ΕΣΕΕ για την λειτουργία των μαγαζιών (βίντεο)

Με ένα κοινωνικό μήνυμα η Συνομοσπονδία καλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν το λιανικό εμπόριο της χώρας.

Με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων σε ισχύ και την επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από την Δευτέρα 11 Μαΐου, το λιανεμπόριο, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, προσδοκά και αγωνίζεται για την επιστροφή σε μια νέα καθημερινότητα. Η ΕΣΕΕ, δημιούργησε τηλεοπτικό σποτ μεταφέροντας ηχηρά το μήνυμα « Στηρίζουμε τη χώρα. Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις».

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, "στόχος είναι η ανάδειξη της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των καταστημάτων της χώρας μας, επισημαίνοντας τα μέτρα τήρησης υγειονομικής προστασίας ως ύψιστης προτεραιότητας για τους ιδιοκτήτες, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει καταλυτικά στην εθνική προσπάθεια διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προσκαλεί το καταναλωτικό κοινό να στηρίξουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης τους.

Μέσα από το τηλεοπτικό σποτ μεταφέρεται ένα μήνυμα αλληλεγγύης και σεβασμού για τους εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που σηκώνουν σήμερα ένα τεράστιο οικονομικό βάρος στους ώμους τους. Κυρίως μεταδίδεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, να δώσουμε προοπτική σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να επιδείξουν ισχυρή ανθεκτικότητα την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, συνεχίζοντας να επιμένουν και να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους παρά τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, « Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία του σποτ εδράζεται στην ανάγκη μας να αναδείξουμε τη συλλογική δύναμη που συγκεντρώνει ολόκληρος ο εμπορικός κόσμος της χώρας, προσκαλώντας τους καταναλωτές να εμπιστευτούν και πάλι τους ανθρώπους με τους οποίους μεγαλώνουν όλα αυτά τα χρόνια στις γειτονιές τους. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις είναι ισχυροί θεματοφύλακες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι βέβαιο πως η επιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων δεν επαφίεται μόνο στα μέτρα στήριξης από την ίδια την πολιτεία αλλά μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την στήριξη των πολλών. Μέχρι να ανθίσουν και πάλι οι εμπορικοί δρόμοι, τα καταστήματα χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ την έμπρακτη στήριξή μας. Στηρίζοντας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, οι καταναλωτές στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες, νοικοκυριά και έναν σκοπό: να παραμείνουν ανοιχτές όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δίνουν ζωή σε αυτήν»".