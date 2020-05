Life

Κορονοϊός – ΓΓΠΠ: σποτ με την Κατερίνα Λέχου (βίντεο)

Το δεύτερο μέρος της νέας εκστρατείας για την αποφυγή συνωστισμού, μετά το βίντεο με τον Χρήστο Λούλη, το οποίο αποσύρθηκε

Κυκλοφόρησε το σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της καμπάνιας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με σύνθημα: «Μένουμε Ασφαλείς, Βγαίνουμε Νικητές».

Το σποτ, με την Κατερίνα Λέχου, αναφέρεται στον κίνδυνο που διατρέχουμε όλοι μας όταν δεν τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις και δεν αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό.

Σε ανακοίνωση της ΓΓΠΠ αναφέρεται: «Όταν πολλοί άνθρωποι ή πολύ μεγάλες παρέες μαζεύονται μαζί, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι πλατείες, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την μετάδοση του ιού. Το σποτ αυτό, μας προτρέπει να τηρούμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ιδίως να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, ώστε να μείνουμε ασφαλείς σήμερα και αύριο. Γιατί κανένας μας δεν θέλει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν χτες».

Νωρίτερα την Κυριακή, αποσύρθηκε ωρίτερα το πρώτο σποτ της καμπάνιας με τον ηθοποιό Χρήστο Λούλη, μετά από αρνητικές κριτικές που δέχτηκε.