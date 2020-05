Κόσμος

Κορονοϊός: Η Ευρώπη χαλαρώνει με προσοχή τα μέτρα περιορισμού

Σταδιακά οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους, όμως με πολλή προσοχή, υπό τον φόβο ενός δεύτερου κύματος μολύνσεων.

Σταδιακά οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους που ίσχυε προ κορονοϊού. Η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού, τα οποία είχαν ληφθεί προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία της Covid-19, έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές χώρες και επεκτείνεται αύριο, Δευτέρα, στη Γαλλία ή στο Βέλγιο, με πολλή προσοχή, όμως, απέναντι στον κίνδυνο ενός δεύτερου κύματος μολύνσεων.

Γαλλία

Έπειτα από δύο μήνες που παρέμειναν κλειστά, το κομμωτήρια, οι μπουτίκ, τα ανθοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία θα ξανανοίξουν τη Δευτέρα. Τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα θέατρα ή οι κινηματογράφοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Τα δημοτικά σχολεία, τα οποία θεωρητικά ξανανοίγουν από αύριο, θα υποδεχθούν μόνο λίγους μαθητές ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να φορούν μάσκα, κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ αυστηροί κανόνες «αποστασιοποίησης» θα ισχύουν στους χώρους εργασίας όπως και στα καταστήματα.

Δεν θα είναι κανείς υποχρεωμένος να αιτιολογήσει τις σύντομες μετακινήσεις του, όμως οι μετακινήσεις σε απόσταση άνω των 100 χλμ. από τον τόπο μόνιμης διαμονής παραμένουν περιορισμένες και υπό έλεγχο.

Βέλγιο

Η πλειονότητα των καταστημάτων ξανανοίγει αύριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ισχύουν ισχυρές συστάσεις για χρήση μάσκας. Καφέ, εστιατόρια, μπαρ, παραμένουν κλειστά.

Στο κέντρο των Βρυξελλών το όριο ταχύτητας είναι τα 20 χλμ. την ώρα και θα δίνεται προτεραιότητα στους ποδηλάτες και στους πεζούς.

Σήμερα, Κυριακή, Ημέρα της Μητέρας στο Βέλγιο, κάθε οικογένεια μπορεί να δεχθεί μέχρι τέσσερις προσκεκλημένους.

Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν πριν από τις 18 Μαΐου.

Ολλανδία

Επαναλειτουργούν εν μέρει αύριο τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται στις σχολές οδηγών, στα κομμωτήρια, στις βιβλιοθήκες, με τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ελβετία

Τα σχολεία και τα κολέγια, που είχαν κλείσει από τα μέσα Μαρτίου, ξανανοίγουν τη Δευτέρα, με συχνά μειωμένους αριθμούς μαθητών ανά τάξη.

Τα εστιατόρια, τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες θα ανοίξουν επίσης τηρώντας ωστόσο ειδικές συνθήκες.

Οι συναθροίσεις άνω των πέντε ατόμων παραμένουν θεωρητικά υπό απαγόρευση.

Ισπανία

Νέο στάδιο στο σχέδιο χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού που προβλέπεται έως τα τέλη Ιουνίου: οι μισοί από τους περίπου 47 εκατομμύρια Ισπανούς θα μπορούν από αύριο να οργανώνουν οικογενειακές ή φιλικές συγκεντρώσεις έως δέκα ατόμων. Οι υπαίθριοι χώροι εστιατορίων και μπαρ μπορούν να ξανανοίξουν με περιορισμένη δυναμικότητα.

Οι όροι αυτοί δεν αφορούν τη Μαδρίτη ούτε τη Βαρκελώνη, τις πλέον πληγείσες περιφέρειες από την επιδημία, που προκάλεσε τουλάχιστον 26.000 θανάτους στη χώρα. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα επανέλαβε τις προπονήσεις από προχθές Παρασκευή και η αντίπαλός, της, η Ρεάλ Μαδρίτης, θα ακολουθήσει αύριο.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε χθες από τους πολίτες να επιδεικνύουν «τη μέγιστη προσοχή» γιατί ο ιός «καραδοκεί».

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο στο εσωτερικό των περιφερειών. Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα παραμένουν κλειστοί. Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν πριν από τον Σεπτέμβριο.

Βρετανία

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει απόψε μια χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στη Βρετανία τα οποία επιβλήθηκαν στις 23 Μαρτίου.

Όμως με περισσότερους από 31.000 θανάτους και μια κατάσταση που παραμένει κρίσιμη, «δεν θα υπάρξουν θεαματικές αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί», προειδοποίησε προχθές ο υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις.

Η κυβέρνηση μπορεί ωστόσο να επιτρέψει την επαναλειτουργία των καταστημάτων ειδών κηπουρικής, ένα πάθος των Βρετανών που δεν εμποδίστηκε από το lockdown.

Ιταλία

Μπορεί τα σχολεία να μείνουν κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο, όμως εργοστάσια, εργοτάξια και γραφεία ξανάνοιξαν τις πόρτες τους από τις 4 Μαΐου. Οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης παραμένουν σε ισχύ, περιλαμβανομένων των πάρκων, που ξανάνοιξαν για το κοινό, και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στη Ρώμη, πολλές οικογένειες πήγαν αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Καβούρ, όχι μακριά από το Βατικανό. Στη συντριπτική πλειονότητά τους φορώντας μάσκα, τα παιδιά έπαιξαν με τα μπαλόνια, έκαναν ποδήλατο ή πατίνι.

Το σύνολο των καταστημάτων λιανικής θα ανοίξουν στις 18 Μαΐου, όπως και μουσεία, χώροι πολιτισμού, εκκλησίες και βιβλιοθήκες. Τα μπαρ και τα εστιατόρια, στα οποία επιτρέπεται ήδη η πώληση προϊόντων για κατανάλωση εκτός καταστήματος (take-away), θα ανοίξουν πλήρως από την 1η Ιουνίου, όπως και τα ινστιτούτα αισθητικής ή τα κομμωτήρια.

Η επαγρύπνηση παραμένει, ιδίως στο Μιλάνο, επίκεντρο της επιδημίας. Ένα πλήθος αργόσχολων, συχνά χωρίς μάσκες, έκανε βόλτα στο τέλος της εβδομάδας κατά μήκος των καναλιών απολαμβάνοντας τη λιακάδα αλλά προκαλώντας το ξέσπασμα του δημάρχου του Μιλάνου, που απείλησε να κλείσει την περιοχή.

Γερμανία

Το γεύμα σε εστιατόριο επιτρέπεται στο εξής στην περιοχή του Μεκλεμβούργου (βόρεια) όπου τα πρώτα καφέ και εστιατόρια ξανάνοιξαν χθες. Τα άλλα περιφερειακά κρατίδια θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Μπορεί η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση να παραμένουν σε ισχύ, όμως η πλειονότητα των καταστημάτων κάτω των 800 τ.μ. ξανάνοιξαν από τις 20 Απριλίου. Τα κομμωτήρια άνοιξαν τις πόρτες τους , όπως και οι τόποι λατρείας, τα μουσεία, τα μνημεία, οι ζωολογικοί κήποι. Τα σχολεία ξανάνοιξαν στις 4 Μαΐου σε ορισμένα κρατίδια.

Οι χώροι πολιτισμού, οι παιδικές χαρές, οι χώροι άθλησης παραμένουν κλειστοί, ενώ οι μεγάλες συναθροίσεις θα παραμείνουν υπό απαγόρευση τουλάχιστον έως τις 31 Αυγούστου.

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και τα κρατίδια συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό επαναφοράς των μέτρων περιορισμού σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό.

Αυστρία

Κομμωτήρια, γήπεδα τένις και γκολφ άνοιξαν και πάλι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου.

Οι περιορισμοί των μετακινήσεων έχουν αρθεί, επιτρέπονται οι συναθροίσεις έως 10 ατόμων, με τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα καταστήματα.

Στις 4 Μαΐου οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου επέστρεψαν στα σχολεία τους και θα ακολουθήσουν σταδιακά και οι υπόλοιποι.

Τα εστιατόρια αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαΐου.

Πολωνία

Τα ξενοδοχεία μπορούν να επαναλάβουν τη δραστηριότητά τους από αύριο, όμως οι ξένοι τουρίστες θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδων μετά την άφιξή τους. Μια καταστροφή για τον τομέα που ζητά το άνοιγμα των συνόρων.

«Είμαστε στο χείλος της αβύσσου. Οι εργοδότες μας λένε ότι αν δεν αλλάξει τίποτα μέχρι τα τέλη του μηνός, θα αρχίσουν τις απολύσεις», δήλωσε ένας εργαζόμενος σε ξενοδοχείο που διαδήλωνε προχθές στη Σβινούτσιε, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Η πλειονότητα ων νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών, αν και επιτρέπεται να ξανανοίξουν από τις 6 Μαΐου, παραμένουν κλειστά.

Σκανδιναβικές χώρες

Τα εμπορικά κέντρα ανοίγουν αύριο στη Δανία, μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που χαλάρωσε τους περιορισμούς με το άνοιγμα των σχολείων στις 15 Απριλίου.

Στις 18 Μαΐου, επιστρέφουν στις τάξεις οι μαθητές κολεγίου, ξανανοίγουν τα καφέ, τα εστιατόρια και οι χώροι λατρείας υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η Νορβηγία, όπου τα σχολεία υποδέχθηκαν τους μαθητές ηλικίας από 6 έως 10 ετών από τις 27 Απριλίου, ξανανοίγει όλες τις τάξεις αύριο με κανόνες υγιεινής και αποστασιοποίησης. Ομοίως για τις σχολές οδηγών. Τα μπαρ και τα πάρκα ψυχαγωγίας θα πρέπει να περιμένουν έως την 1η Ιουνίου.

Στην Ισλανδία, τα πανεπιστήμια, τα μουσεία και τα κομμωτήρια άνοιξαν στις 4 Μαΐου.

Στη Φινλανδία, τα σχολεία θα ξανανοίξουν στις 14 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των θερινών διακοπών.

Βαλκάνια

Στην Κροατία, υπαίθριοι χώροι μπαρ και εστιατορίων ξανανοίγουν αύριο. Θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις έως 10 ατόμων και οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία θα ξανανοίξουν σε εθελοντική βάση.

Στη Σερβία, τα νηπιαγωγεία θα υποδεχθούν από αύριο τα παιδιά. Τα εμπορικά κέντρα ξανάνοιξαν στις 8 Μαΐου, τα καφέ και τα εστιατόρια, στις 4.