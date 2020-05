Κοινωνία

Ηλιούπολη: Επεισόδια έξω από εκκλησία (εικόνες)

Διαδηλωτές ήρθαν στα χέρια με πιστούς. Επενέβη και η Αστυνομία. Ποιος ήταν ο λόγος της αντιπαράθεσης.

Ένταση σημειώθηκε το πρωί στην Ηλιούπολη και συγκεκριμένα έξω από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, στην οδό Μαραθωνομάχων στην είσοδο Υμηττού, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης πολιτών, που διαμαρτύρονται για την ανέγερση αυθαίρετου κτίσματος, όπως το χαρακτηρίζουν.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στο σημείο συγκεντρώθηκαν γύρω στις 10.30 το πρωί περίπου 140 άτομα, μετά από κάλεσμα της «Κίνησης Πολιτών Ηλιούπολης» με σύνθημα: «Θέλουμε πίσω το δάσος μας και το παρεκκλήσι και προχώρησαν σε συμβολική «καθαίρεση» του κτίσματος.

Δημιουργήθηκε αντιπαράθεση και συμπλοκή μικρής έκτασης με πιστούς, καθώς είχε γίνει κάλεσμα και από τον ιερέα για αντισυγκέντρωση στο σημείο, ενώ η λειτουργία δεν διακόπηκε.

Τελικά τα επεισόδια δεν πήραν έκταση καθώς επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν στο σημείο και προς το μεσημέρι οι συγκεντρωθέντες αποχώρησαν.

Από την Αστυνομία διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ούτε προσαγωγή.

