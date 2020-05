Κοινωνία

Από τις 11 Μαΐου οι μετακινήσεις εργαζομένων προς τα νησιά

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Ναυτιλίας. Ποια έγγραφα απαιτούνται λόγω κορονοϊού…

Επιτρέπεται, από αύριο, Δευτέρα, η μετακίνηση προς τα νησιά, και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως διευκρινίζεται, οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις, τονίζει το υπουργείο, υποχρεωτικά θα αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου/ εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).

β) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί αυτό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).

γ) Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.

δ) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

ε) Ο τόπος- νησί εργασίας.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο, καθώς και πως ο επιβάτης υποχρεούται να τις έχει συνεχώς στην κατοχή του.