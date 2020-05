Οικονομία

Κορονοϊός - Αναστολή σύμβασης: πότε και πως θα δοθεί το επίδομα των 534 ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Υπουργική Απόφαση για τους δικαιούχους και την διαδικασία. Αναλυτικές οδηγίες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Στο διάστημα 5-10 Ιουνιίου 2020 θα καταβληθεί στους δικαιούχους με αναστολή σύμβασης όλον τον Μάιο το επίδομα των 534 ευρω, σε συνέχεια του επιδόματος των 800 ευρώ, που δόθηκε σε εργαζόμενους που διέκοψαν την ερτγασία τους σε επιχειρήσεις, με κρατική εντολή, για το διάστημα απο τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση, παρά μονο αν θέλουν να διορθώσουν το IBAN του λογαριασμού στον οποίο θέλουν να καταβληθεί το ποσό.

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση με την διαδικασία και όσα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι:,