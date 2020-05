Κοινωνία

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Παγίδα η έκκληση για βοήθεια από άνδρα στην Κυψέλη

Διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο για το πως άρχισαν τα επεισόδια στην Κυψέλη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, δίνει με ανακοίνωση το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας πως «η αστυνομία επενέβη ξημερώματα Σαββάτου γιατί εκλήθη τηλεφωνικά από ιδιώτη που επικαλέσθηκε κίνδυνο ζωής».

Ωστόσο, τονίζει πως «η αστυνομία δεν επενέβη, λόγω της συγκέντρωσης περίπου 200 ατόμων. Δεν επενέβη, βάσει σχεδίου, για να "διαλύσει" την συγκέντρωση, εφαρμόζοντας τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο:

«Στις 00:30 του Σαββάτου 9ης Μαΐου, ιδιώτης κάλεσε την Άμεση Δράση, δήλωσε ότι βρισκόταν στην πλατεία, ήταν τραυματισμένος στο πόδι, είχε μαχαιρωθεί, τον είχαν ληστέψει και ζητούσε επειγόντως βοήθεια. Αν και ήταν πιθανό το ενδεχόμενο παγίδας, αν και σε έντυπα και ιστοσελίδες του αναρχικού χώρου είχαν υπάρξει «καλέσματα» για την συγκεκριμένη συγκέντρωση, ομάδα αστυνομικών κινήθηκε επειγόντως προς το σημείο και ο επικεφαλής συνομίλησε εκ νέου τηλεφωνικά με τον ιδιώτη.

Αυτός επιβεβαίωσε ότι είναι τραυματισμένος, δεν μπορεί να κινηθεί ώστε να βγει από την πλατεία, όπως του ζητήθηκε, είπε ότι βλέπει τους δράστες εκεί κοντά ανάμεσα στο πλήθος και έδωσε ως στίγμα την συμβολή των οδών Επτανήσου και Ιθάκης στην πλατεία. Οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση μόλις εισήλθαν στην πλατεία με μπουκάλια, ξύλα, πέτρες κλπ. Ο ιδιώτης δεν απαντούσε πλέον στις επανειλημμένες κλήσεις των αστυνομικών.

Έτσι άρχισαν τα επεισόδια.

Ο άνδρας που με την ψευδή έκκληση προκάλεσε τα γεγονότα, ηλικίας 52 ετών, συνελήφθη σήμερα και με τη σχηματιζόμενη εις βάρος του δικογραφία, θα παραπεμφθεί αύριο στον εισαγγελέα».

Βορίδης στον ΑΝΤ1: αντικοινωνική συμπεριφορά με πολιτικά χαρακτηριστικά στην Κυψέλη

«Είναι μια απολύτως αντιδραστική και αντικοινωνική συμπεριφορά, που δεν σέβεται τον διπλανό και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση η προφύλαξη. Εδώ συνοδεύεται από μια αίσθηση ανυπακοής», είπε ο Μάκης Βορίδης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τα επεισόδια στην Πλατεία της Κυψέλης, μεταξύ αστυνομικών και ομάδων αντιεξουσιαστών. ΄

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: αδικαιολόγητες εξάρσεις αυταρχισμού στην Κυψέλη

«Οι πολίτες στις πλατείες είναι οι ίδιοι πολίτες στους οποίους η Κυβέρνηση έδινε συγχαρητήρια για την στάση που κράτησαν. Οι Αρχές προσπαθούν να δικαιολογήσουν έναν αδικαιολόγητο αυταρχισμό που επέδειξαν. Χρειάζεται προφανώς να υπάρχουν μέτρα και επίβλεψη για την τήρηση τους, αλλά τέτοιες εξάρσεις αυταρχισμού δεν τις έχει ανάγκη ο κόσμος ούτε στις πλατείες ούτε αλλού», είπε η Έφη Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

ΚΙΝΑΛ: Η αστυνομία οφείλει να είναι παρούσα με επαγγελματισμό, σχέδιο και μέτρο

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καμίνης, υπεύθυνος Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτης του Κινήματος Αλλαγής,σε δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "είναι προφανές ότι οι κοινωνικές συναθροίσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες που έχουν θέσει οι ειδικοί επιστήμονες. Είναι επίσης προφανές ότι ειδικά οι μεγάλες συναθροίσεις πρέπει να αποφεύγονται. Υπερβολικές αστυνομικές αντιδράσεις, όμως, όπως της Παρασκευής, επιτυγχάνουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα: δημιουργούν περιττές εστίες έντασης και νομοτελειακά οδηγούν σε περαιτέρω αντιδράσεις. Οι χθεσινές απερίσκεπτες μαζικές συναθροίσεις και η καταστροφική μανία που εκδηλώθηκε στην Κυψέλη αποτελούν δυστυχώς μια απολύτως προβλέψιμη εξέλιξη, άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη", ενώ καταλήγει πως "η αστυνομία οφείλει να είναι παρούσα με επαγγελματισμό, σχέδιο και μέτρο".

Ελληνική Λύση: Αδυναμία της ΝΔ να ασκήσει "ισοδίκαιη" πολιτική

«Η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να ασκήσει "ισοδίκαιη" πολιτική , φάνηκε για ακόμα μία φορά με τα χθεσινά έκτροπα των βανδάλων, δήθεν αναρχικών στην Κυψέλη! Έσπασαν και έκαψαν την "πλούσια" περιοχή της Αθήνας οι γνωστοί παρακρατικοί κουκουλοφόροι και η Κυβέρνηση απλά παρακολουθούσε! Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αυτής των εκκλησιών και των παπάδων στο πρόσφατο παρελθόν, η κυβέρνηση έκανε επίδειξη ισχύος, ενώ εχθές περιορίστηκε σε επίδειξη ανοχής! Αυτή είναι η κυβέρνηση. Δυστυχώς, "ισχυρή" στους Έλληνες, ανίσχυρη τους "βαρβάρους" και ποτέ ... "ισοδίκαιη"..ποτέ!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση σχετικά με τα επεισόδια στην Κυψέλη.