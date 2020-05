Πολιτική

Η τρυφερή ανάρτηση της Φώφης Γεννηματά για την Ημέρα της Μητέρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής…

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά θυμάται τη μητέρα της Κάκια, αλλά και τον πατέρα της, και εύχεται χρόνια πολλά στις μητέρες.

Ειδικότερα η κ. Γεννηματά γράφει:

«10.5.2020

Το πρώτο τηλεφώνημα που πήρα σήμερα ήταν από την αδελφή μου, 'πόσο μου λείπει' μου λέει. 56 χρόνια πριν σαν σήμερα παντρεύτηκαν ο Γιώργος και η Κάκια, οι γονείς μας. Μια σύμπτωση γεμάτη σημασία, 10.5.1964. Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που έμελλε να μην είναι πολύ μακρύ, αλλά ήταν όμορφο, έντονο, συναρπαστικό, με απροσδόκητη πορεία, δυνατά συναισθήματα και σίγουρα πολύ αγάπη. Στο κέντρο, στήριγμα, πηγή ζωής και αισιοδοξίας η μητέρα μας η Κάκια.

Τώρα που μεγαλώνουμε τα δικά μας παιδιά, χωρίς εκείνη, πόσες φορές έχω αναρωτηθεί είμαι τόσο καλή μητέρα όσο εκείνη; Τι θα έκανε, τι θα μου έλεγε; Νομίζω πως ξέρω, αγάπη χωρίς όρια. Να τη νιώθουν στο χάδι σου να τη βλέπουν στα μάτια σου, να την ακούν στα λόγια σου, στον τόνο της φωνής σου ακόμα κι αν πρέπει να είναι αυστηρός καμιά φορά. Να γραφτεί στην ψυχή τους και να τους συντροφεύει για πάντα στη δική τους ζωή. Να γίνει δύναμή τους.

Χρόνια πολλά».