Κυριάκος Μητσοτάκης: Το συγκινητικό μήνυμα για την “Γιορτή της Μητέρας” (εικόνες)

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram..

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία της μητέρας του, με αφορμή την "Γιορτή της Μητέρας".

Ο Πρωθυπουργός την φωτογραφία έγραψε το εξής μήνυμα:



"Μάνα είναι μόνο μία... και κάποιες ημέρες μας λείπει περισσότερο.... Χρόνια Πολλά σε όλες τις μαμάδες!! "

Η ανάρτηση του Πρωθυπρουργού στο Instagram: