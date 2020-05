Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πιθανότητα για βροχή την Δευτέρα σε ορισμένες περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Δευτέρα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις πρωινές ώρες. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για την Φόμοψη στο Αμπέλι.

Γενικές πληροφορίες - Οδηγίες :

Ο μύκητας ευνοήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (αποτέλεσμα των βροχών που σημειώθηκαν τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια (βλάστηση 2 – 10 εκ)).

Συμπτώματα στους νέους βλαστούς και στα φύλλα διαπιστώνονται σε αμπέλια που προϋπήρχε η ασθένεια.

Δεν είναι αποτελεσματική η χημική αντιμετώπιση την περίοδο αυτή.

Όπου εντοπίζονται προσβεβλημένοι βλαστοί, συνιστάται η αφαίρεσή τους.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή – πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια που ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό ή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

