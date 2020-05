Κοινωνία

Άφαντος “ο δράκος του Κάβου” μετά την καταγγελία για απαγωγή και βιασμό

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κέρκυρα. Το 2012, είχε καταδικαστεί σε 52 χρόνια κάθειρξης αλλά αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο. Η είδηση απασχολεί και τα βρετανικά ΜΜΕ.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Άφαντος για τρίτο 24ωρο ο 47χρονος από την Κέρκυρα, που καταγγέλλεται ως ο δράστης απαγωγής και βιασμού 34χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φερόμενο ως θύμα εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές του νησιού σε άσχημη ψυχολογική σε ερημική περιοχή της Λευκίμμης, σχεδόν 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Η 34χρονη βρέθηκε μόνη, κοντά σε αγροικία στην περιοχή της Λευκκίμης, και μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από δικαστικές πηγές έφερε κακώσεις σε όλο της το σώμα, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στους ισχυρισμούς της.

«…στις 5 Μαίου το απόγευμα ο […] ήταν στο σπίτι μας. Από εκεί με άρπαξε παρά την θέλησή μου και με πήγε σε μια ερημιά. Με βίαζε, με απειλούσε. Με πήγαινε από την μια ερημιά στην άλλη, μέχρι που με παράτησε και λίγο μετά με βρήκαν οι αστυνομικοί» φέρεται να είπε στις Αρχές η γυναίκα που τον κατήγγειλε. ?

Στις αστυνομικές αρχές της Λευκίμμης προσήχθη ο αδελφός του καταζητούμενου, όπως φαίνονται από τα πλάνα που κατέγραψε κάτοικος του νησιού – καθώς και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τον 47χρονο – στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν γρήγορα το κρησφύγετο του.

To περασμένο καλοκαίρι, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο 47χρονος εντοπίστηκε από την Βρετανική τηλεόραση να περιφέρεται στα τουριστικά μαγαζιά του Κάβου. Είχε καταδικαστεί σε 52 χρόνια κάθειρξης για τους αλλεπάλληλους βιασμούς Βρετανίδων τουριστριών, αλλά λόγω των ευεργετικών διατάξεων στην νομοθεσία της χώρας μας, είχε αποφυλακιστεί μετά από 6 χρόνια. Τότε ένα από τα θύματά του, μια νεαρή αεροσυνοδός από την Βρετανία, που είχε καταθέσει σε βάρος του στο δικαστήριο, με ανάρτησή της προειδοποιούσε... «ένας διαβόητος βιαστής, ο βιαστής μου, αφέθηκε ελεύθερος 6 χρόνια μετά την καταδίκη του σε 52 χρόνια φυλακής. Η περιοχή δεν είναι ασφαλής με αυτό το τέρας να περιπλανιέται στους δρόμους...».

Ήδη, το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία βρίσκεται στους τίτλους των βρετανικών εφημερίδων, γράφοντας ότι οι αστυνομικοί κυνηγούν το «τέρας του κάβου» για άλλο βιασμό μετά την αποφυλάκισή του 45 χρόνια νωρίτερα.