Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: o κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις σε δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους

Νέο "καμπανάκι" από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες που συγκεντρώνονται σε πλατείες.

Κάποιοι επιχειρούν να αναγάγουν ένα υγειονομικό θέμα σε βαθια πολιτικό,τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς με αφορμή συγκεντρώσεις πολιτών σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους αψηφώντας τους κανόνες υγιεινής για προφύλαξη από τον κορονοϊό.

Ο κορονοϊός δεν κάνει πολιτικές διακρίσεις σε δεξιούς αριστερούς και κεντρώους, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιας και πρόσθεσε πως ο καθένας παίρνει αποφάσεις για τη ζωή τους αλλά δεν πρέπει να υπονομεύει τις ζωές των άλλων.

Ό,τι κάνουμε σήμερα θα φανεί σε 14 ημέρες. Μη μας ξεγελούν οι μειωμένοι αριθμοί των κρουσμάτων. Είναι το αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων, προειδοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Χρδαλιάς επανέλαβε πως αναπόσπαστο κομμάτι της νέας καθημερινότητάς μας είναι: Χέρια, Αποστάσεις, Μάσκα (ΧΑΜ)...