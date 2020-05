Κόσμος

Κορονοϊός: Στην “φάση 1” περνάει η Ισπανία

Το σχέδιο χαλάρωσης, ενός από τα πιο αυστηρά lockdown στην Ευρώπη, αποτελείται από τέσσερα στάδια…

Η Ισπανία κατέγραψε, την Κυριακή, τον χαμηλότερο ημερήσιο αριθμό θανάτων από κορονοϊό από τα μέσα Μαρτίου, καθώς ο μισός πληθυσμός ετοιμάζεται για τη χαλάρωση ενός από τα πιο αυστηρά lockdown στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Υγειονομικών Εκτάκτων Καταστάσεων Φερνάντο Σιμόν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων, 143 από 179 χθες, είναι ο χαμηλότερος από τις 18 Μαρτίου. «Συνεχίζουμε με την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε.

Συνολικά ο αριθμός των θανάτων έφθασε τους 26.621 από 26.478 χθες και εκείνος των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τα 224.390 από 223.578 μία ημέρα νωρίτερα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Περίπου το 51% του πληθυσμού θα περάσει αύριο, Δευτέρα, στη Φάση 1 ενός σχεδίου χαλάρωσης που αποτελείται από τέσσερα στάδια, αφού η κυβέρνηση καθόρισε ποιες περιοχές πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει σημαντική χαλάρωση των μέτρων, επιτρέποντας τις συναθροίσεις έως 10 ατόμων και τις μετακινήσεις πολιτών εντός της περιφέρειας όπου κατοικούν.

Σε περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια όπως τα νησιά των Καναρίων και των Βαλεαρίδων, μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα θα ανοίξουν με μειωμένη δυναμικότητα, και τα μουσεία, τα γυμναστήρια και τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο μήνες.

Όμως οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ισπανίας, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, δεν πληρούν προς το παρόν τα κριτήρια για χαλάρωση των περιορισμών και θα παραμείνουν στη Φάση 0.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις σε ορισμένες περιοχές που δεν επιτρέπεται να περάσουν πλήρως στη Φάση 1, περιλαμβανομένης της Ανδαλουσίας και της Μαδρίτης, επέκριναν σφόδρα την απόφαση αυτή.

«Είναι ένα πλήγμα για την οικονομία», δήλωσε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο στην εφημερίδα El Mundo. «Αν όλα συνεχιστούν όπως υποδεικνύουν οι ειδικοί, αυτός ο ιός θα εξακολουθήσει να είναι εδώ από ένα έως δύο χρόνια, άρα εφόσον είναι μια μακρά πορεία για τις υπηρεσίες υγείας πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση.»