Κορονοϊός: Η “μαύρη εικόνα” νεκρών και κρουσμάτων παγκοσμίως

Πρώτο κρούσμα, μετά από έναν και πλέον μήνα, στην Γουχάν, την πόλη απ΄ όπου ξεκίνησε η πανδημία...

Ξεπέρασαν τους 280.000 οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συνέταξε το πανεπιστήμιο Johns Hopkins μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής του.

Περισσότερα από 4.035.470 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 195 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Τουλάχιστον 1.340.700 από αυτούς τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει.

Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τον κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (1.309.541) όσο και θανάτων (78.799). Τουλάχιστον 212.534 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Βρετανία (31.587 θάνατοι σε σύνολο 215.260 κρουσμάτων), η Ιταλία (30.395 θάνατοι, 218.268 κρούσματα), η Ισπανία (26.621 θάνατοι, 224.390 κρούσματα) και η Γαλλία (26.310 θάνατοι, 176.658 κρούσματα).

Η Ευρώπη είχε καταγράψει μέχρι σήμερα 155.441 θανάτους σε σύνολο 1.721.579 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 83.597 θανάτους (1.377.243 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 19.743 θανάτους (359.010 κρούσματα), η Ασία 10.541 θανάτους (289.683 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 7.554 θανάτους (219.755 κρούσματα), η Αφρική 2.184 θανάτους (59.927 κρούσματα) και η Ωκεανία 125 θανάτους (8.276 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία τον Δεκέμβριο, έχει επισήμως 82.901 κρούσματα (14 νέα από χθες μέχρι σήμερα) και 4.633 θανάτους. Οι ασθενείς που ανέρρωσαν φτάνουν τους 78.120.

“Χτύπσε” ξανά στην Γουχάν ο κορονοϊός

Αξίζει να σημειωθεί πως στη Γουχάν, εντοπίστηκε ένα κρούσμα, το πρώτο έπειτα από έναν και πλέον μήνα στην πόλη απ΄όπου προήλθε η πανδημία.

Ενώ η Γουχάν δεν είχε καταγράψει καμία νέα μόλυνση από τις 3 Απριλίου, ένα νέο κρούσμα εντοπίστηκε στην πόλη, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Πρόκειται για έναν άνδρα 89 ετών, κάτοικο της περιοχής Ντογνκσιχού στο βορειοδυτικό τμήμα της Γουχάν, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, σημειώνοντας πως το επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου στη συνοικία αυτή αυξήθηκε από «χαμηλό» σε «μέσο».