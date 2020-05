Κόσμος

“Ο κορoνοϊός φεύγει με ταχύ βήμα” από την Ιταλία

Μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης του ιού και ο αριθμός των νεκρών...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορoνοϊού στην Ιταλία είναι 219.070. Οι νεκροί έφτασαν τους 30.560. Παράλληλα, 105.186 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων ήταν 218.268 και είχαν χάσει τη ζωή τους 30.395 άνθρωποι ενώ 103.031 είχαν θεραπευθεί.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΜΠΕ, το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν τη ζωή τους 165 άνθρωποι και καταγράφηκαν 802 νέα κρούσματα. 2.155 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.027 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 13.618 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 68.679 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 281 λιγότερα κρούσματα. Μειώνεται και ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 29 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 1.853 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή έκτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Περιορίζεται, για πέμπτη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Οι ιταλικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο αριθμός τον κρουσμάτων δεν ήταν τόσο χαμηλός από τις 4 Μαρτίου, ενώ παρουσιάζει σημαντική μείωση και ο αριθμός των νεκρών. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ασθενών που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι κατά 75% χαμηλότερος σε σχέση με την φάση μέγιστης διάδοσης του ιού.

Ο Ιταλός ερευνητής ιολογίας Γκουίντο Σιλβέστρι σχολίασε σχετικά ότι «οι εντατικές θεραπείες αδειάζουν, ενώ είναι ενδεικτικό και το ότι μειώνεται ο αριθμός των συνολικών εισαγωγών στα νοσοκομεία». «Ο κορoνοϊός φεύγει με ταχύ βήμα, και εμείς του δείχνουμε με χαρά που βρίσκεται η έξοδος», πρόσθεσε ο Σιλβέστρι.