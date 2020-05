Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Μας απογοητεύουν οι εικόνες συνωστισμού (βίντεο)

"Καλό είναι οι πολίτες να δείξουν αυτοσυγκράτηση, για να μην καταστρέψουμε αυτά που κατακτήσαμε", τόνισε ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων. Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές στα σχολεία.