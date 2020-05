Κοινωνία

Δεξιώσεις γάμων με... αποστάσεις και αντισηπτικά (βίντεο)

Αλλάζουν όλα στις γαμήλιες τελετές και στις βαφτίσεις. Οι καλεσμένοι θα τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και θα χορεύουν εκ περιτροπής, ενώ το γλέντι θα παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.​