Life

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ευχήθηκε στη μητέρα του με δύο σπάνιες φωτογραφίες τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής στέλνει μήνυμα αγάπης στην μητέρα του με δυο φωτογραφίες από το παρελθόν...

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media δύο σπάνιες φωτογραφίες με την μητέρα του από το παρελθόν.



Πρόκειται για δύο στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει σε διαφορετικές ηλικίες δίπλα στην μητέρα του.

«Να τι βρίσκει κανείς ψάχνοντας τα συρτάρια στην εποχή της καραντίνας….. Φωτογραφίες ανεκτίμητης αξίας… Εδώ μαζί με τη μαμά μου παίζοντας ξένοιαστα στο χιόνι αλλά και δίπλα μου χαμογελαστή, φύλακας άγγελος, να με στηρίζει οπότε τη χρειάστηκα… Στα εύκολα και στα δύσκολα…. Τη θαυμάζω για την καλοσύνη, την απλότητά της αλλά και για τις αρχές που μου έδωσε…! Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες!!! Θα είστε για πάντα και όχι μόνο σήμερα στην καρδιά όλων μας!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που τις συνόδευε.