Κορονοϊός - Γερμανία: Υπέρβαση του ορίου νέων κρουσμάτων

Ο επιδημιολογικός δείκτης R0 του κορονοϊού έχει φθάσει στο 1,13 από 0,65…

Τουλάχιστον πέντε περιοχές της Γερμανίας έχουν ήδη υπερβεί το όριο των 50 νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους που έχει τεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την διαδικασία άρσης των περιορισμών για την πανδημία του κορονοϊού.

Στο Σόνεμπεργκ της νότιας Θουριγγίας καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες περισσότερα από 150 νέα κρούσματα, με επίκεντρο το νοσοκομείο της περιοχής, όπου έχουν μολυνθεί και μέλη του προσωπικού. Οι αρμόδιες αρχές ανέστειλαν ήδη την Παρασκευή το βράδυ την υποδοχή νέων ασθενών, ωστόσο το τμήμα επειγόντων περιστατικών εξακολουθεί να λειτουργεί, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Νέα κρούσματα εντοπίστηκαν όμως και στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο σε σχέση με το νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 205 είναι τα νέα κρούσματα και στο Κόεσφελντ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, με την έξαρση του κορωνοϊού να ξεκινά από εργοστάσιο επεξεργασία κρέατος στην περιοχή. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές που διενήργησαν περισσότερα από 900 τεστ στο εργοστάσιο, οι περίπου 1200 εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ζουν σε διαμερίσματα ανά τέσσερα ή πέντε άτομα. Οι περισσότεροι προέρχονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Λόγω της εξέλιξης, στην περιοχή του Κόεσφελντ, καθώς και σε άλλα σημεία του κρατιδίου, έχει ήδη αναβληθεί η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού .

Μικρή υπέρβαση του ορίου των νέων κρουσμάτων διαπιστώθηκε ακόμη στην πόλη Ρόζενχαϊμ της Βαυαρίας, όπου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα 50,5 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Σήμερα το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» ανακοίνωσε ότι ο επιδημιολογικός δείκτης R0 του κορονοϊού έχει φθάσει στο 1,13, από 0,65 που ήταν την προηγούμενη Τετάρτη. Οι αρχές έχουν κατ' επανάληψη τονίσει ότι προκειμένου να θεωρηθεί ότι η πανδημία βρίσκεται υπό έλεγχο, ο συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να βρίσκεται σταθερά κάτω από το 1,0.