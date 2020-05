Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: ο μικρότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μειώνεται και η... "πίεση" στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας...

Η επιδημία του κορονοϊού προκάλεσε τον θάνατο άλλων 70 ανθρώπων κατά τις τελευταίες 24 ώρες στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας.

Οι 70 θάνατοι είναι ο μικρότερος ημερήσιος αριθμός που έχει καταγραφεί από την αρχή της καραντίνας, στις 17 Μαρτίου.

Από την 1η Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 26.380 άνθρωποι στη Γαλλία. Από αυτούς, οι 16.642 θάνατοι καταγράφηκαν σε νοσοκομεία και οι 9.738 σε οίκους ευγηρίας και άλλα ιδρύματα.

Η πίεση στα νοσοκομεία μειώνεται επίσης, καθώς με βάση αυτόν τον τελευταίο απολογισμό οι νοσηλευόμενοι σε βαριά κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν μειωθεί στους 2.776. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, στις 8 Απριλίου, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 7.148.

Συνολικά οι ασθενείς που νοσηλεύονται είναι 22.569 (45 λιγότεροι σε σύγκριση με χθες).