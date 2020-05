Κόσμος

Βρετανία: Το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον για τη σταδιακή άρση του lockdown

Με προϋποθέσεις το άνοιγμα σχολείων και καταστημάτων από τον Ιούνιο. Καραντίνα στις αφίξεις και σύστημα συναγερμού για τον κορονοϊό με επίπεδα.

Δεν μπορεί να υπάρξει άμεση άρση του lockdown, εφόσον δεν εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, ωστόσο επιτρέπονται από την ερχόμενη εβδομάδα περισσότερες εξωτερικές δραστηριότητες, ακόμη και επιστροφή στην εργασία (μόνο για όσους δεν μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, όπως στον κατασκευαστικό τομέα), ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξουν τμηματικά από τον Ιούνιο, καταστήματα, δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, και από τον Ιούλιο κάποιοι χώροι εστίασης και τουρισμού.

Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, παρουσιάζοντας με τηλεοπτικό του μήνυμα στους πολίτες τα «πρώτα, προσεχτικά βήματα», το πρώτο σχεδιάγραμμα, όπως είπε, προς την χαλάρωση του lockdown. «Παρ' όλο που σημειώσαμε πρόοδο στην εκπλήρωση κάποιων από τους όρους που θέσαμε, δεν τους εκπληρώσαμε σε καμία περίπτωση όλους, και συνεπώς, όχι, δεν είναι αυτή η στιγμή να λήξουμε το lockdown αυτή την εβδομάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Ανακοινώνοντας τις αρχικές αλλαγές είπε ότι πρώτο βήμα είναι η ενθάρρυνση να πάνε στην εργασία τους, μόνο όσοι δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, θα συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι, ενώ θα καθιερωθούν νέες οδηγίες στους εργοδότες ώστε οι χώροι εργασίας να γίνουν ασφαλείς από τον Covid-19. Επίσης, συστήνεται αποφυγή των μέσων μαζικής μεταφοράς, κατά το δυνατό, καθώς θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο κοινωνικής απόστασης, επιλέγοντας περισσότερο το αυτοκίνητο, το ποδήλατο ή τα πόδια. Από την Τετάρτη, συμπλήρωσε, ενθαρρύνονται όλοι σε περισσότερες εξωτερικές δραστηριότητες, ηλιοθεραπεία σε κοντινά πάρκα, μετακίνηση με το αυτοκίνητο σε άλλους προορισμούς και αθλήματα μόνο με μέλη της οικογένειας.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι καθημερινά θα επιτηρείται ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού όπως και ο αριθμός των νέων περιστατικών, για να διαπιστώνεται η πρόοδος που σημειώνεται και μόνο τότε μαζί με την εκπλήρωση των πέντε κριτηρίων, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες αποφάσεις για την χαλάρωση των περιορισμών και την άρση του lockdown.

Σε αυτή την περίπτωση, είπε, θα προχωρήσει η χώρα στο δεύτερο βήμα - το νωρίτερο την 1η Ιουνίου - οπότε θα εξακριβωθεί εάν είναι σε θέση να ανοίξουν σταδιακά τα καταστήματα και να επιστρέψουν οι μαθητές του δημοτικού στα σχολεία, και πάλι σταδιακά. Σε ότι αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικά όσους θα έχουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά, είπε ότι φιλοδοξούμε να έχουν κάποιο χρόνο στο σχολείο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στη συνέχεια, το τρίτο βήμα - το νωρίτερο μέχρι τον Ιούλιο - και δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να υποστηριχθεί από τους αριθμούς, προβλέπεται η επαναλειτουργία τμήματος της τουριστικής βιομηχανίας και άλλων δημόσιων χώρων (καφέ, εστιατόρια), με την προϋπόθεση της ασφάλειας και της ενίσχυσης της κοινωνικής απόστασης. «Πρέπει να τονίσω πάλι ότι όλα αυτά είναι υποθετικά και ότι εξαρτώνται από μία σειρά μεγάλων ‘εάν'» πρόσθεσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Καραντίνα στις αφίξεις και σύστημα συναγερμού για τον κορονοϊό με επίπεδα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να εφαρμοστεί περίοδος καραντίντας για όσους φτάνουν στη χώρα με αεροπλάνο, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα επαναμόλυνσης από το εξωτερικό. «Και φυσικά θα επιβλέπουμε την πρόοδό μας τοπικά, περιφερειακά και εθνικά, και εάν υπάρξουν προβλήματα και εξάρσεις, δεν θα διστάσουμε να βάλουμε φρένο» είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος, μέσα από ένα σύστημα συναγερμού που θα λειτουργεί μέσω του Κέντρου Κοινής Βιοασφάλειας. Το σύστημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη του τον δείκτη αναπαραγωγής του ιού και τον αριθμό των νέων περιστατικών, προκειμένου να δείξει την κλίμακα στην οποία βρίσκεται η χώρα, μέσα από πέντε επίπεδα, με το νούμερο πέντε να βρίσκεται στο μέγιστο, κρίσιμο σημείο. Ανάλογα με την ένδειξη του συναγερμού θα προτείνονται αυστηρότερα ή χαλαρότερα μέτρα κοινωνικής απόστασης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σε τοπικό επίπεδο. Την περίοδο του lockdown η χώρα βρίσκεται στο νούμερο 4 του συναγερμού και τώρα είναι σε θέση να μετακινηθεί προς το νούμερο τρία, είπε ο πρωθυπουργός.

Αντιδράσεις για το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού εγείρει περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που απαντά και δεν προσφέρει «σαφές σχέδιο ασφάλειας» ή σαφείς οδηγίες για το πώς θα μετακινηθούν αυτοί τους οποίους καλεί να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος, Κιέρ Στάρμερ.

Επισημαίνει ακόμη ότι η ανακοινώσεις δίνουν την προοπτική στην Αγγλία, τη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία να προχωρήσουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. «Αυτό που ήθελε σήμερα η χώρα ήταν σαφήνεια και ομοφωνία, αλλά δεν είχαμε τίποτα από τα δύο» τόνισε.

Η πρωθυπουργός της Σκοτίας, σε δηλώσεις της στο BBC, επεσήμανε ότι ο Μπόρις Τζόνσον, θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρος στο ότι η χαλάρωση των περιορισμών που πρότεινε αφορούν μόνο την Αγγλία. «Όλα όσα είπε στην ανακοίνωσή του αφορούν την Αγγλία… Είναι ο πρωθυπουργός όλης της Βρετανίας, δεν προσπαθώ να το αμφισβητήσω, αλλά αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν νόμιμα ξεχωριστά στην Σκοτία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία και συνεπώς έχουμε καθήκον να λάβουμε αποφάσεις με τη δική μας δικαιοδοσία για την ταχύτητα με την οποία θα τους άρουμε» είπε.

Δική του ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρωθυπουργός της Ουαλίας, Μαρκ Ντρέικφορντ, στην οποία επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη εκδόσει το δικό της σχέδιο για την αποκεντρωμένη χώρα και ότι η απόφαση για τα σχολεία είναι να μείνουν κλειστά τον Ιούνιο.