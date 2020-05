Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οδηγίες για την χρήση του κλιματιστικού

Διευκρινίσεις από τον λοιμωξιολόγο Δημήτρη Χατζηγεωργίου για την χρήση των κλιματιστικών στο σπίτι και στους χώρους εργασίας.

Διευκρινίσεις για τις βασικές αρχές στην χρήση των κλιματιστικών, η χρήση των οποίων αναμένεται να αυξηθεί με την άνοδο της θερμοκρασίας, έδωσε κατά την διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο λοιμωξιολόγος κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, που αντικαθιστούσε τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηγεωργίου τόνισε πως τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού «όταν πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουν ο αέρας θα πρέπει να διοχετεύεται μέσα στο χώρο να είναι κατά το δυνατό φρέσκος αέρας και να μην γίνεται ανακύκλωση του». Αναφερόμενος στα οικιακά κλιματιστικά είπε να μην τα χρησιμοποιούμε αν αυτό δεν είναι απόλυτα απαραίτητο. «Αν πρέπει απαραίτητα να τα χρησιμοποιήσουμε, να γίνεται χρήση έχοντας ανοιχτό κάποιο παράθυρο ώστε να ανανεώνεται ο αέρας στο χώρο».

Ο καθαρισμός τους όπως τόνισε θα πρέπει να γίνεται περισσότερο από μια φορά το χρόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο Υγείας. «Τα κλιματιστικά που έχουμε στο σπίτι μας δεν είναι επικίνδυνα, ιδίως αν δεν είχαμε κρούσμα κορονοϊού στο περιβάλλον» επισήμανε. Μιλώντας για τον συγχρωτισμό στις παραλίες, εξήγησε ότι «όσος περισσότερος κόσμος μαζεύεται σε μία παραλία τόσο περισσότερο αυξάνονται ο κίνδυνος, γι' αυτό θα πρέπει ακόμα και στην παραλία και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους να τηρούνται τα 2 μέτρα απόσταση μεταξύ μας».