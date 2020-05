Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων από τον Μάρτιο

Παρά τους εκατοντάδες νεκρούς ο ημερήσιος απολογισμός αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας για την εξέλιξη της πανδημίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαπιστώθηκαν 776 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος που καταγράφεται από τον Μάρτιο, με το σύνολο των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 79.522, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 κυμαινόταν μεταξύ των 1.000 και των 2.500.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης, έχουν καταγραφεί 1.329.072 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ, ωστόσο ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι υποτιμημένος, όπως από λίγο ως πολύ σε όλο τον κόσμο, ελλείψει επαρκούς αριθμού διαγνωστικών εξετάσεων.