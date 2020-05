Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Τρεις πλανήτες (Κρόνος, Αφροδίτη Δίας) γυρίζουν ανάδρομοι γεγονός που σίγουρα δεν αποτελεί και την καλύτερη ένδειξη για το προσεχές μέλλον.

ΚΡΙΟΣ: Με τον Ερμή να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τους Διδύμους, η περίοδος που ξεκινάει θα σου δώσει αρκετές ευκαιρίες για ταξίδια -έστω και κοντινά, αλλά και για να ασχοληθείς με συμφωνίες και θέματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις σου, όπως ίσως η αγορά κάποιου μεταφορικού μέσου. Από την άλλη σε ευνοεί ιδιαίτερα αν ασχολείσαι με το εμπόριο, το γράψιμο ή την επικοινωνία, αφού σε κάνει πιο γρήγορο στη σκέψη και σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις τι χρειάζονται οι άλλοι πριν καν το καταλάβουν οι ίδιοι. Καλό διάστημα επίσης για να προωθήσεις θέματα σπουδών ή για να ξεκινήσεις μια ξένη γλώσσα.

ΤΑΥΡΟΣ: Η πορεία του Ερμή στους Διδύμους το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσένα όσον αφορά στα οικονομικά και κάποιες συμφωνίες που μπορεί να θέλεις να προωθήσεις. Γνωρίζεις καλά ποιο είναι το συμφέρον σου και έχεις σκοπό να κάνεις τα πάντα και άμεσα προκειμένου να το υπερασπιστείς. Οφέλη μπορεί να προκύψουν από την αγοραπωλησία ή την ενοικίαση κάποιου ακινήτου ή ακόμα και μέσω κάποιων επενδύσεων. Θετικά όμως είναι τα πράγματα και στον συναισθηματικό τομέα, αφού οι συζητήσεις με το ταίρι σου σε βοηθούν να νιώθεις πιο ασφαλής.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορεί ο Ερμής το προηγούμενο διάστημα να σε ταλαιπώρησε λίγο, βάζοντας σε σε μια διαδικασία να διαχειριστείς πρωτόγνωρα δεδομένα, γεγονός που ένα άγχος σου το δημούργησε, όμως τώρα που περνάει στο ζώδιό σου θα δεις ότι όλη αυτή η διαδικασία άξιζε τον κόπο, γιατί κατάφερες να βγείς πιο συνειδητοποιημένος και ετοιμοπόλεμος. Το επόμενο διάστημα στα συναισθηματικά σου θα έχεις την ευκαιρία, αν είσαι σε κάποια σχέση, να γεφυρώσεις το χάσμα που μπορεί να δημιουργήθηκε με το σύντροφό σου, ενώ αν είσαι μόνος σου και δε σ’ αρέσει, μην αγχώνεσαι γιατί οι μέρες που έρχονται έχουν πολλές νέες γνωριμίες για εσένα!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει στους Διδύμους η επόμενη περίοδος έχει κάποιες έντονες φάσεις εσωστρέφειας και περισυλλογής που δεν σε αφήνουν να χαρείς με τα όσα θετικά μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή σου. Κάπου χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα να δυσκολεύεσαι να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Τα θετικά που έχει όμως η συγκεκριμένη διέλευση είναι αφενός ότι θα έχεις το χρόνο να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματα σου κι αφετέρου να κινηθείς στο παρασκήνιο χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς.

ΛΕΩΝ: Ο Ερμής από σήμερα περνάει στους Διδύμους και αυτό είναι μια θετική συγκυρία για τα ερωτικά σου, αφού θα σου δώσει την ευκαιρία για νέες γνωριμίες, κυρίως μέσα από το φιλικό σου κύκλο. Από την άλλη θα σε βοηθήσει να γίνεις περισσότερο ομαδικός, δίνοντας σου την ευκαιρία να απαλλαγείς για λίγο από τους περιορισμούς που σου βάζει κάποιες φορές ο εγωκεντρισμός σου. Θα μπορέσεις να μιλήσεις ανοιχτά για τα σχέδια σου και να βρεις συνοδοιπόρους και υποστηρικτές που θα σε βοηθήσουν να τα υλοποιήσεις..

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα δημιουργεί τις ιδανικότερες των προϋποθέσεων για να περάσεις μια μέρα γεμάτη έρωτα, χαρά, φλερτ και ότι άλλο θετικό και δημιουργικό έχει αυτή η ζωή για όλους εμάς τους θνητούς. Η φαντασία σου οργιάζει και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς ή χρειάζεται να κρύψεις. Το αντίθετο μάλιστα! Ειδικά στην περίπτωση που ασχολείσαι με κάποια μορφή τέχνης ή γενικότερα θα ήθελες να βγάλεις τη δουλειά σου προς τα έξω η μέρα είναι ιδανική.

ΖΥΓΟΣ: Η νέα θέση του Ερμή στους Διδύμους σε κάνει πιο καλό παίχτη -ίσως και πιο τυχοδιώκτη- στο ερωτικό παιχνίδι, αφού σκοπός σου είναι να περάσεις καλά και όχι να βρείς κάποιον για να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου. Παράλληλα, οι συναλλαγές με το εξωτερικό μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικερδείς, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς και με κάποιο ταξίδι που θα σου δώσει αέρα ανανέωσης. Θετικά όμως είναι τα πράγματα και όσον αφορά θέματα σπουδών ή το να ασχοληθείς με μια νέα αθλητική δραστηριότητα..

ΣΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής περνάει στους Διδύμους και αναμένεται να ανοίξει συζητήσεις σχετικά με κάποια οικονομικά θέματα και να φέρει εξελίξεις σε ζητήματα που μπορεί να αφορούν κάποιο δάνειο ή μια κληρονομιά. Από την άλλη περνάει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που ψάχνει τις απαντήσεις όχι στον κόσμο γύρω σου αλλά μέσα σου, στα πιο ασυνείδητα κομμάτια της ύπαρξης σου. Μπορεί να είναι λοιπόν μια περίοδος εσωστρέφειας, αλλά είναι απόλυτα χρήσιμη, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα περίμενες τους άλλους να σου δώσουν τις λύσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ανάγκη σου για ασφάλεια και ζεστασιά σε κάνει να επιδιώκεις τη συντροφιά των προσώπων της οικογένειας σου σήμερα. Με τον Ερμή σε όψη εξαγώνου με τον Ποσειδώνα θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις στους αγαπημένους σου για τις ανησυχίες και τους φόβους σου, είτε θα κληθείς να τους δείξεις τον δρόμο για να ξεπεράσουν τα δικά τους άγχη. Μπορείς να τους εμπνεύσεις και να εμπνευστείς. Μπορείτε απλώς να δείξετε ότι είστε ο ένας δίπλα στον άλλο, με σεβασμό και χωρίς να υπολογίζετε τι μπορεί να λένε οι άλλοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή το επόμενο διάστημα να βρίσκεται απέναντι σου, θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά και να λύσεις κάποια προβλήματα που μπορεί να επηρέασαν τις σχέσεις σου με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη, για τους αδέσμευτους δίνει την ευκαιρία για γνωριμίες που δε μένουν στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά επιζητούν και ένα πεδίο επικοινωνίας. Προώθησε και θέματα που αφορούν νέες συνεργασίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικερδείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει στους Διδύμους τα διλήμματα στην ερωτική σου ζωή γίνονται ολοένα περισσότερα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή το μάτι σου παίζει περισσότερο και οι επιλογές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Γίνεσαι λίγο πιο επιλεκτικός -για να μην πω σνομπ, και δε σου αρκούν από μόνα τους τα συναισθήματα, ούτε όμως από μόνη της η επικοινωνία. Τα θέλεις και τα δύο και είσαι έτοιμος να αγοράσεις και να πουλήσεις τον οποιονδήποτε για τον επόμενο που θα μπορέσει να σου τα προσφέρει και τα δύο σε καλύτερη ισορροπία.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής είναι έτοιμος να περάσει στους Διδύμους και να φέρει συζητήσεις και εξελίξεις σε οικογενειακά θέματα. Είναι ένα διάστημα που νιώθεις την ανάγκη να σταθείς δίπλα σε ανθρώπους του οικογενειακού σου περιβάλλοντος και να ενδιαφερθείς για όσα τους προβληματίζουν. Επίσης είναι μια καλή περίοδος στο ενδεχόμενο που σχεδιάζεις κάποια μετακόμιση, ενώ καλό θα είναι να εκμεταλλευτείς το επόμενο διάστημα προκειμένου να προωθήσεις την αγοραπωλησία κάποιου ακινήτου που μπορεί να σε ενδιαφέρει.

