Κορονοϊός – Γερμανία: σε ύφεση η πανδημία

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 22 το προηγούμενο εικοσιτετράωρο φθάνοντας τους 7.417 νεκρούς.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων ανήλθε σε 357 με το σύνολό τους να φθάνει έτσι τα 169.575, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά μέσω Διαδικτύου το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες.