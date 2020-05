Οικονομία

Άνοιξαν καταστήματα και επιχειρήσεις: Οι νέοι κανόνες

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που ανοίγουν από σήμερα. Οι κανόνες για τους πελάτες.

Ξεκίνησαν σήμερα τη λειτουργία τους 66.010 λιανεμπορικές και άλλες επιχειρήσεις στα πλαίσιο της δεύτερης φάσης της άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας.

Συνολικά στα δυο στάδια επανεκκίνησης, δηλαδή αυτό της 4ης Μαΐου έως και σήμερα έχουν επανέλθει στην εργασία τους 225.000 εργαζόμενοι, δηλαδή το 33% των εργαζομένων που ανεστάλη η εργασία τους λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Επίσης, έχουν επαναλειτουργήσει 93.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 35% των επιχειρήσεων των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή.

Συγκεκριμένα επανεκκινούν από σήμερα οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με αντικείμενο: εξοπλισμού ήχου και εικόνας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, παιχνιδιών κάθε είδους ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων, καινούριων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών.

Επίσης, επανεκκινούν από τα φυσικά τους καταστήματα την λειτουργία τους οι επιχειρήσεις: ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων, ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, και καθώς επίσης και τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop).

Παράλληλα επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και άλλων ειδών καθώς και οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες διαιτολογίας.

Έτσι από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που ετέθησαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεων τους και 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους.

Για τα καταστήματα επιφάνειας κυρίως χώρου οι όροι που έχει θέσει η κυβέρνηση προβλέπουν: για επιχειρήσεις έως 20τμ: τέσσερα άτομα, από 20-100 τμ: τέσσερα άτομα + ένα άτομο ανά 10τμ και άνω των 100τμ: δώδεκα άτομα + ένα άτομο ανά 15τμ. Σε περίπτωση που το εμβαδόν του καταστήματος υπερβαίνει τα 300τμ και αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός επιπέδου ισχύει και το κριτήριο επιπέδων, δηλαδή επιτρέπεται έως ένα άτομο ανά 10τμ ανά όροφο. Ισχύει η υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων. Επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες. Συνιστάται επίσης η μη χρήση ανελκυστήρων, ενώ περίπτωση ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα μόνο σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος. Η λειτουργία των καταστημάτων ξεκινά στις 10 πμ εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων και λοιπών βιομηχανικών ειδών που επιτρέπεται η λειτουργία τους από τις 7 πμ.

Για τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του κυρίως χώρου των καταστημάτων ισχύουν οι ίδιοι όροι με το λιανικό εμπόριο, όμως επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους πελάτες, με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες.

Στις σχολές οδηγών επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού με την υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 5 μέτρα, μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαϊκές αγορές έως το 50% των αρχικά συμμετεχόντων, δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό του 50% στις παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή του συνωστισμού και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων.