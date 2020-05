Κοινωνία

Από τα “αξημέρωματα” η ουρά έξω από τη ΔΕΗ (βίντεο)

Ακόμα και από τις 5 τα ξημερώματα έφτασαν έξω από το κεντρικό υποκατάστημα της ΔΕΗ για να εξυπηρετηθούν.

Δεκάδες κόσμου σχημάτιζαν ουρά έξω από το υποκατάστημα της ΔΕΗ στην οδό Αριστείδου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το κατάστημα λειτουργεί από τις 7:30, στην ουρά βρίσκονταν όμως περίπου 100 άτομα ήδη πριν από τις 7:00, οπότε και βρέθηκε στο σημείο η κάμερα του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Μάλιστα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ένας ηλικιωμένος είπε ότι περίμενε πριν από τις 6 και περίμενε από τις 5.

Από τη ΔΕΗ πάντως έχει ξεκαθαριστεί ότι στα υποκαταστήματά της γίνονται μόνο πληρωμές λογαριασμών, νέα συμβόλαια και αλλαγή στα στοιχεία υπαρχόντων συμβολαίων, ενώ μέσω της εκπροσώπου της είχε ζητηθεί από το κοινό να μην προσέρχεται στα καταστήματα, αφού έχει ενισχυθεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω της οποίας μπορεί να γίνει εξόφληση λογαριασμού με κάρτα, αλλά και ρύθμιση χρεών.