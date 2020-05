Κοινωνία

Μπαλάσκας: δε θα μπορεί πια να παρέμβει η Αστυνομία για το συνωστισμό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τα φαινόμενα συνωστισμού μίλησε στον ΑΝΤ1 ο συνδικαλιστής αστυνομικός, τονίζοντας ότι πια οι Αρχές δεν μπορούν να «κρατήσουν» τον κόσμο.