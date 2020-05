Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τις επόμενες μέρες θα αξιολογηθεί η σταδιακή άρση των μέτρων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, δεν απέκλεισε να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων, αλλά πάντα σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ειδικών.